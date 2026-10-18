Más de 16.000 personas en la cola virtual para asistir el acto con Leo Messi en Oviedo

La Fundación Princesa de Asturias ha puesto a disposición del público a las 10:00 horas un total de 4.700 pases para acudir a este acto gratuito, que se han agotado en trece minutos, con un pico de 16.200 personas conectadas al mismo tiempo en la página web de la institución.

Messi protagonizará el jueves en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado un acto con público infantil y juvenil, un día antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, concedido por su "excepcional trayectoria deportiva", además de por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Además de las 4.700 personas que han conseguido hoy una entrada para ver al futbolista argentino, acudirán 1.500 integrantes de la comunidad educativa que han participado en la actividad 'El juego del 10', del programa cultural 'Toma la palabra'.

Éste es uno de los actos culturales que la Fundación Princesa de Asturias ha programado este año con motivo de la concesión de los galardones y que se une a otros como los dos conciertos gratuitos que la cantante estadounidense Patti Smith (Artes) ofrecerá en Gijón y Oviedo y cuyas entradas también se agotaron en pocos minutos.

La observación nocturna organizada con la astronauta estadounidense Christina Koch (Concordia) en Oviedo, donde compartirá algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria y de las misiones espaciales en las que ha participado, ha sido otro de los primeros actos en llenar su aforo.

Patti Smith y el director ejecutivo de Crop Trust y representante de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional), Stefan Schmitz, tienen prevista su llegada a la capital asturiana este domingo para participar en la ceremonia de entrega el próximo viernes.