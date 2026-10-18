River resurge con una goleada ante Belgrano en Córdoba

Luego de una derrota ante Huracán y una ajustada victoria ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio tuvo su mejor presentación del semestre al imponerse con los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada.

Con este resultado el ‘Millonario’ se acomodó en el quinto lugar de la Zona B con 20 unidades, a 5 del líder, Rosario Central, mientras que Belgrano, flamante campeón del Torneo Apertura, se quedó con 22 enteros.

En otro resultado destacado de la jornada dominical, el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente terminó en empate 1-1 con gol de Matías Zaracho para la ‘Academia’ y Maximiliano Meza para el ‘Rojo’.

Este interzonal dejó a Independiente en la séptima y penúltima posición de clasificación del Grupo A con 19 enteros, a diez del líder, Instituto de Córdoba, mientras que Racing suma 12 unidades, lejos de la zona de acceso a la fase final en la Zona B.

Además, San Lorenzo se impuso por 1-2 ante Estudiantes, en La Plata, en el último duelo del ‘Pincha’ antes de afrontar el partido de vuelta ante Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores después de el empate sin goles en la ida.

En otro resultado destacado de esta fecha, Boca Juniors se impuso por 2-1 ante Talleres Córdoba el pasado viernes antes de su cruce del martes también en el Maracaná ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, tras perder por 0-1 de local en la ida.

El mismo viernes, Instituto doblegó por la mínima diferencia a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors repitió el mismo resultado a domicilio ante Banfield, Independeinte Rivadavia igualó 2-2 con Tigre, Rosario Central se impuso por 2-3 contra Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield venció por 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.