Anfield pone a prueba al Villarreal ante un Liverpool obligado a imponer su historia

El equipo de Iñigo Pérez, quien fue el segundo de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano, en la temporada 2022-23, llega con la confianza que supone haber sumado tres puntos frente al Nápoles en su último compromiso europeo, un resultado que les permite mantenerse en la pelea por alcanzar la puntuación necesaria para acceder a la siguiente ronda. Sin embargo, el empate sin goles ante el Elche en Liga dejó algunas dudas sobre la capacidad ofensiva del equipo y la regularidad que necesita para afrontar un calendario tan exigente.

Enfrente, el Liverpool buscará aprovechar el factor Anfield para imponer su ritmo, presionar al Villarreal y llevar el peso del encuentro. La intensidad de los ingleses y su capacidad para convertir las pérdidas del rival en ocasiones de peligro obligarán al conjunto amarillo a mantener la concentración durante los noventa minutos.

Para los castellonenses, resistir la presión inicial y encontrar vías para salir con el balón serán dos de las claves para evitar quedar encerrados en su propio campo.

El precedente histórico tampoco juega a favor del Villarreal. Será la tercera vez que visite Anfield, después de las dos derrotas sufridas en sus anteriores enfrentamientos, ambas en semifinales europeas. Un dato que añade un componente especial a un partido en el que los amarillos intentarán cambiar la historia y demostrar que pueden competir ante uno de los grandes escenarios del fútbol europeo.

La diferencia respecto a la pasada temporada está también en la manera de afrontar la competición. El Villarreal sabe que los puntos en casa son fundamentales, pero también necesita aprovechar encuentros como este para sumar a domicilio y acercarse a su objetivo. Puntuar en Anfield supondría un impulso importante tanto en la clasificación como en la confianza del equipo.

Para este partido, Nicolás Pépé continúa siendo baja, mientras que el canadiense Tajon Buchanan se ha reincorporado a los entrenamientos. Su disponibilidad para este encuentro dependerá de su evolución y de las decisiones del cuerpo técnico.

Íñigo Pérez podría volver a introducir cambios en el once después de reservar a varios habituales en el compromiso liguero frente al Elche. La gestión de los esfuerzos será determinante para mantener la frescura física ante un rival que acostumbra a exigir mucho sin balón.

El reto para los castellonenses será encontrar el equilibrio entre defender las acometidas del Liverpool y aprovechar los espacios que puedan aparecer cuando el conjunto inglés adelante sus líneas.

Por su parte, el Liverpool aún está adaptándose a las exigencias de Iraola. El técnico vasco está tratando de dar forma al equipo que se imagina en su cabeza y este proceso lleva tiempo.

Los últimos triunfos, por 3-6 contra el LASK y por 1-2 frente al Brentford -aunque los londinenses estuvieron con nueve jugadores-, han dado un respiro a Iraola después del varapalo que supuso caer hace una semana en Anfield por 0-3 contra el Manchester City.

De momento el equipo no enamora, pero solo ha perdido un encuentro en toda la temporada, suma pleno en Champions y en la Premier es quinto, eso sí, a nueve puntos del líder.

Uno de los grandes problemas está siendo la facilidad para encajar gol -solo una puerta a cero en los últimos cinco partidos- y, sobre todo, las lesiones. Para la visita del Villarreal, Iraola no podrá contar ni con Dominik Szoboszlai, un fijo en el centro del campo, ni con Jeremie Frimpong, relegado al banquillo por su inconsistencia. La buena noticia es que Cody Gakpo, lesionado en el parón internacional, estuvo convocado este fin de semana y, aunque no se le espera de titular, sí podría disponer de minutos en la segunda mitad.

Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Barcola, Muñoz e Isak .

Villarreal: Péter Gulácsi, Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Nathan Saliba, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Gerard Moreno y Georges Mikautadze.