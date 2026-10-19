Maidana revela qué provocó el quiebre definitivo entre el “peñismo” y Cartes

El senador oficialista Derlis Maidana, miembro del denominado “peñismo”, movimiento formado por dirigentes que dejaron Honor Colorado para seguir a Santiago Peña y Pedro Alliana, analizó la crisis interna del cartismo y el distanciamiento entre sus principales referentes.

Maidana explicó que, desde el peñismo, tanto él como su colega Silvio “Beto” Ovelar intentaron acercarse a dirigentes cercanos a Horacio Cartes, entre ellos el senador Antonio Barrios, con el objetivo de buscar reencausar el cartismo.

Sin embargo, sostuvo que el encuentro entre Cartes y el expresidente Mario Abdo Benítez, referente de la disidencia colorada, cambió el escenario y marcó un punto de no retorno para ese sector.

“Le preguntamos a Barrios y nos pusimos a disposición para buscar cualquier tipo de arreglo ante esta situación de Cartes y Peña, pero cuando apareció la foto con el expresidente Mario Abdo, naturalmente, ya por lo menos nosotros dejamos de meternos, ya sabíamos que era un paso sin retorno”, declaró.

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Desconoce por qué Cartes retiró su apoyo a Alliana

Mencionó que tampoco hubo acercamiento por parte del cartismo para recuperar la unidad. “Nadie nos llamó a integrar un equipo político con Cartes”, mencionó.

El legislador señaló que desconoce los motivos que llevaron a Cartes a retirar su respaldo a Alliana, a quien describió como un dirigente leal al expresidente.

“No sé qué pudo haber pasado ni tampoco le pregunté a Alliana. A todos nos sorprendió esa decisión”, sostuvo.

Crisis en Honor Colorado, ya con un descenlace

Para Maidana, la crisis interna de Honor Colorado tuvo su descenlace tras el pronunciamiento de Cartes de que el movimiento no presentará candidato para las elecciones internas de 2027.

“Se zanja con esto, para bien o mal, la crisis que venía de hace tiempo y que durante las elecciones del 4 de octubre estuvo en pausa y volvió a aflorar al terminar las elecciones. Ahora, esto tiene un desenlace con el pronunciamiento de Cartes”, sostuvo.

¿Qué hará Cartes ante la candidatura de Alliana?

Consultado sobre el futuro político de Cartes, luego de que gran parte de su equipo se alejara para acompañar al nuevo sector, Maidana consideró que el presidente de la ANR seguirá trabajando por el partido e, incluso, podría respaldar a Alliana si este resulta ganador de las internas.

“No sé qué camino va a tomar de acá hasta diciembre del año que viene (internas). Creo que esa reunión con Marito tuvo un propósito político. La disidencia seguirá luchando de forma frontal contra el relato del Gobierno, pero yo tengo esperanzas de que Cartes va a apoyar al candidato resultante de las internas o, de lo contrario, hubiera dimitido también como presidente de la ANR”, mencionó.

El senador también hizo referencia a versiones sobre un supuesto pedido de la familia de Cartes para que se retire de la política tras haber sufrido un problema de salud.

Destacó que, en su comunicado, el expresidente anunció que Honor Colorado no presentará candidatos para las internas de 2027.

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Maidana descartó, además, la posibilidad de que Cartes trabaje para perjudicar al “peñismo” o que apoye indirectamente una precandidatura opositora. “No creo que haga oposición para las generales”, subrayó.

Peñismo: preparan una nueva estructura política

Maidana indicó que, por el momento, los integrantes del nuevo sector siguen formando parte de Honor Colorado, aunque adelantó que la estructura del movimiento que respaldará a Peña y Alliana se construirá a partir de esa organización.

El legislador no precisó cuándo se realizará el lanzamiento oficial ni cuál será el nombre de la nueva agrupación. Sin embargo, reveló que Magnolia Mendoza, esposa de “Beto” Ovelar, está encargada de las gestiones y de la documentación necesaria para la inscripción.

“Va a venir una nueva configuración. No sé cómo se va a llamar el movimiento afín a Peña y a Alliana. Se tiene que empezar a armar los cuadros para los cargos electivos nacionales, departamentales y distritales”, declaró.

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Peña y Alliana, en el horizonte político de 2028

Sobre el liderazgo del nuevo movimiento, Maidana evitó dar una definición concluyente. Planteó que Peña podría encabezar el sector, mientras que Alliana se mantendría como precandidato a la Presidencia de la República con miras a las elecciones generales de 2028.

En ese contexto, Maidana destacó el “altísimo respaldo” con el que, según afirmó, cuenta el presidente Peña.