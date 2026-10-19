Gobernaciones coloradas dan el 43% de Hambre Cero a dos proveedores

Hambre Cero en las Escuelas es uno de los programas sociales “emblema” del gobierno de Santiago Peña. Desde 2024, la ley pone en manos de los gobernadores la compra de alimentos a distribuir en escuelas de sus zonas, salvo en Asunción, Central y Presidente Hayes, donde licita el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). De las 15 gobernaciones que ejecutan el programa, 14 hoy están en manos de la ANR.

Esas 14 gobernaciones adjudicaron en total US$ 598 millones, según datos públicos. Las que más adjudicaron fueron Alto Paraná, de César “Landy” Torres (US$ 126,7 millones); San Pedro, de Freddy D’Ecclesiis (US$ 85,3 millones), y Caaguazú, de Marcelo Soto (US$ 82,3 millones).

Adjudicaciones

Ladero Paraguayo SA (representada por Osvaldo Jean Pujol, Cándido da Silva y otros) es la principal adjudicataria de las gobernaciones coloradas, con US$ 165,7 millones, el 27,7 % del total, en seis departamentos.

Le sigue Blanca Nieves Rodríguez Braun, con US$ 91,4 millones (15,3 %), todo en el norte del país, distribuido en US$ 43 millones para Canindeyú, US$ 27,8 millones en Amambay y US$ 20,7 millones en Concepción.

Completan la lista de los mayores adjudicados Charlot (US$ 59,5 millones), Grupo Belmac (US$ 44,7 millones), Grupo Altair (US$ 41,6 millones), Ingenio Campo Verde (US$ 36,9 millones) y Distrisur (US$ 27,6 millones).

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En la mitad de las gobernaciones coloradas, un solo proveedor tiene toda la alimentación escolar. Es el caso de Ladero en Paraguarí y Caazapá, de Rodríguez en Canindeyú y Amambay, de Grupo Belmac en Misiones, de Grupo Altair en Alto Paraguay y de Granos y Aceites en Boquerón.

Fuera de las gobernaciones, el MDS adjudicó US$ 390,8 millones en Asunción, Central y Presidente Hayes, donde domina Comepar, con US$ 257 millones.