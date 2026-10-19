El Barça viaja a París con 23 jugadores, sin Eric Garcia ni Kounde

Por contra, Hansi Flick entrenador del Barcelona, ha convocado al central del filial Álex Campos. La lista de convocados está compuesta por 23 jugadores:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Alex Campos.

Medios: Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo, De Jong y Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

Las últimas bajas son Eric y Kounde. El de Martorell sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y el francés, un esguince en el tobillo izquierdo. Eric Garcia, según las previsiones del club catalán, estará entre tres y cuatro semanas de baja, mientras que Kounde podría estar disponible para el clásico ante el Real Madrid.

Ambos jugadores acabaron tocados físicamente en el encuentro que el Barcelona disputó el este sábado ante el Betis (2-5) en La Cartuja, donde el también zaguero Gerard Martín fue sustituido al descanso por precaución, aunque el jugador catalán sí estará a disposición del técnico Hansi Flick para el encuentro del Parque de los Príncipes.

Las bajas de Eric Garcia y Kounde se suman a la del central Andreas Christensen y dejan la zaga azulgrana en cuadro.

Y es que Hansi Flick solo podrá contar con dos centrales del primer equipo -Pau Cubarsí y Gerard Martín- y los laterales Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde para medirse al vigente campeón de Europa.