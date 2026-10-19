Exvice del Mitic viajó a Colombia invitada por socio de Digimarketing

El Estado Paraguayo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), mintió durante meses sobre la vinculación con la agencia colombiana ligada a la “campaña sucia”.

Nuevos documentos a los que accedió ABC revelan que la entonces viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, viajó a Bogotá en julio de 2024 invitada por Konekti Media, una empresa colombiana de publicidad programática.

Según datos oficiales, su cofundador y dueño de la mitad de las acciones, David Gildardo Bernal Gómez, es también accionista de Digimarketing SAS, la agencia que pautó en Google los anuncios de la página de ataques Despierta Paraguay y propaganda del Gobierno de Santiago Peña.

Resolución delatora

El 2 de julio de 2024, a menos de un año de iniciado el gobierno de Santiago Peña, el actual ministro del Mitic, Gustavo Villate, autorizó a la ahora exviceministra a participar como “Representante del Ministerio” en un “Taller especializado en Programática”, a realizarse entre el 16 y el 19 de julio de ese mismo año.

La Resolución Mitic N° 410/2024 por la cual se confirma su nexo, también relata la trayectoria que tuvo la invitación.

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El documento cita como antecedente la nota de fecha 13 de junio de 2024, a través de la cual Konekti Media invitaba explícitamente a la “Viceministra de Comunicación”.

Entre los motivos dados, el ministerio sostiene que la participación de la viceministra contribuiría a su “enriquecimiento y actualización” en “Marketing de Gobierno”, y destaca el evento como una “oportunidad de Networking con profesionales líderes de la industria”.

Curiosamente, la publicidad programática y la compra automatizada de anuncios en plataformas digitales, es precisamente el servicio que venden Konekti y Digimarketing SAS y, es también el mecanismo que el Mitic invocó después para justificar por qué sus campañas aparecían junto a contenidos de ataque, aún “sin tener un vínculo oficial”.

El anfitrión

Según el acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 2 de junio de 2020, Konekti Media SAS pertenece en partes iguales a David Gildardo Bernal Gómez, con cédula 80.039.314, y a Sandy Juliana Sánchez Aldana. Bernal fue su representante legal hasta diciembre de 2025.

El mismo Bernal figura con el 26,67% de las acciones de Digimarketing SAS en el acta de asamblea del 30 de julio de 2024, celebrada diez días después del regreso de Duarte.

En esa sociedad lo acompañaban sus hermanos Luis Alejandro Bernal Gómez, representante legal y titular de otro 26,67%, y Seyer Octavio Bernal Gómez, con el 10%. Ambas firmas declaraban su domicilio en la Carrera 13 N° 93-35 de Bogotá.

El Gobierno mintió

Cuando ABC reveló que Digimarketing pautaba para Despierta Paraguay, el Mitic emitió un comunicado, el 27 de abril de 2026, que afirmaba que “el Estado paraguayo no mantiene ni ha mantenido contrato, acuerdo ni relación alguna con la empresa mencionada”.

Duarte, por su parte, sostuvo ante la prensa que la agencia colombiana no necesitaba autorización del Estado para promocionar programas oficiales.

Para respaldarlo, la misma Duarte leyó un documento de Google que, según comprobó este diario, se refería al cobro de peajes: “Acá está Colombia, significa que ellos no necesitan ningún tipo de autorización”, dijo.

Posteriormente, la mentira siguió. El 1 de junio, el ministro Gustavo Villate respondió a un pedido de informe de Diputados donde afirmó que el ministerio “no mantuvo y tampoco mantiene vínculo con la firma Digimarketing SAS, sus representantes legales o empresas vinculadas”.

Konekti, empresa de un accionista de Digimarketing con la que comparte domicilio, encaja en esa definición. Sin embargo, ninguna de esas respuestas mencionó el viaje de julio de 2024.

Antecedentes

La serie La Red Desinformante, publicada por ABC desde el 26 de abril pasado, reveló que Digimarketing pautó en Paraguay al menos 65 anuncios en Google desde marzo de 2025.

De esos contenidos, casi 50 fueron para Despierta Paraguay y el resto tenían contenido oficial, como Hambre Cero, Che Róga Porã, el Plan Sumar y los Juegos ASU 2025. Luego de las publicaciones y una denuncia del Mitic ante Google, los anuncios desaparecieron impidiendo mayor control público.

Tras el escándalo y la aparición de chats que la vinculaban a la Agencia Azafrán SA (otra empresa ligada al esquema), Duarte dejó el viceministerio en octubre de 2026. El ministro Villate justificó su salida por motivos personales.

MAÑANA: Más nexos salen a la luz

leonardo.gómez@abc.com.py