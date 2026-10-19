El Betis pide "responsabilidad" a la afición para evitar graves sanciones por reincidencia

En un comunicado, el club verdiblanco indicó que, aparte de la "fiesta" vivida en el Estadio La Cartuja con el triunfo frente a los portugueses (3-2), "se registraron dos hechos de suma gravedad que pueden acarrear importantes consecuencias para el Real Betis Balompié y para los béticos", unas incidencias por las que ya es "reincidente".

"Al inicio del partido se encendieron varias bengalas y botes de humo en la grada de Gol Sur. Asimismo, en el desarrollo del encuentro se lanzaron botellas de agua y otros objetos en la grada de Fondo y en varios puntos de la grada de Preferencia hacia los protagonistas del juego. Estos hechos constan en los informes de los delegados de UEFA y han dado lugar a un procedimiento disciplinario", explicó.

El Real Betis destacó que las sanciones a las que se expone "no sólo tienen un componente económico, que no es menor", ya que, "tras los incidentes registrados en la semifinal" de la Liga Conferencia 2025 en Florencia, al club ya se le prohibió vender entradas a aficionados visitantes para el partido en el estadio del Ludogorets en octubre de ese año.

"En caso de que el club recibiera una sanción similar por reincidencia, los aficionados verdiblancos se podrían quedar sin viajar (esta temporada) a algunos de los destinos de la 'UEFA Champions League' para los que ya tienen contratados vuelos y estancias", advirtió la entidad bética.

El club español recordó que su afición "ya es reincidente en el uso de pirotecnia y en el lanzamiento de objetos, por lo que cualquier nuevo hecho grave que se sume al expediente" abierto por la UEFA "podría conllevar consecuencias muy desagradables para todos los béticos en un año muy especial".

La nota añade que, en el caso del lanzamiento de botellas durante el encuentro frente al Oporto del pasado miércoles, "la situación pudo haber sido más grave en el caso de alcanzar a los jugadores o a los árbitros, lo que hubiera provocado la suspensión del partido u otro tipo de sanciones deportivas".

En relación con esos hechos ocurridos en la segunda jornada de la 'Champions' en La Cartuja, el Betis subrayó que su servicio de seguridad "identificó durante el partido contra el FC Porto a varios de los autores de estos hechos".

"Junto a la posible sanción por parte de las autoridades públicas, la entidad les aplicará con el máximo rigor el reglamento de socios para ser expulsados del cuerpo social del Real Betis. El club se reserva las acciones civiles pertinentes para reclamar a los autores identificados el importe de la multa de UEFA", precisó en su comunicado.

También resaltó que "el gran momento que vive" el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini "y la enorme pujanza social que está disfrutando el Real Betis Balompié no pueden verse dañados por estas actitudes que tienen que estar erradicadas de la afición verdiblanca".