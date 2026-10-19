Vídeo: así mataron a la brasileña y se llevaron a su pareja en Pedro Juan Caballero

Imágenes de circuito cerrado registraron el ataque ocurrido en una vivienda de Pedro Juan Caballero, donde una mujer brasileña fue asesinada a tiros y su pareja sentimental fue llevada por la fuerza por hombres armados.

En las imágenes se observa la llegada de una camioneta blanca, de la que descienden varios hombres. Los sospechosos fuerzan el portón del garaje e ingresan a la propiedad, mientras otros permanecen frente a la vivienda.

Las grabaciones muestran cómo los hombres sacan de la casa a Marcelo Juan Ortiz Moura (26), quien estaba en ropa interior. A punta de arma de fuego, lo suben aparentemente a una de las camionetas utilizadas por el grupo.

Posteriormente, la mujer sale de la vivienda acompañada por los atacantes. En ese momento, aparentemente cae al suelo y los hombres le disparan varias veces, según se observa en las imágenes.

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Los atacantes huyeron en camionetas

Tras los disparos, los sospechosos abandonan el lugar en vehículos. En el registro difundido se observa la salida de una de las camionetas.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 de este lunes, en las calles Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

La víctima fatal fue identificada como Carolina Benites Arce (27). Hasta el momento, se desconoce el paradero de su pareja.

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Según el informe policial, los presuntos autores eran aproximadamente 10 hombres armados con fusiles que vestían ropas tácticas negras y llegaron en dos camionetas Toyota Fortuner, una gris y otra blanca.