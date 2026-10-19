¿Se concretará el “peñismo”? Esto respondió Santiago Peña

Consultado sobre la posibilidad de consolidar un movimiento propio en medio de las tensiones internas del cartismo, presidente Santiago Peña sostuvo que no busca construir un proyecto político personalista y reafirmó su confianza en la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“No estoy buscando ningún proyecto personalista, ningún ‘ismo’. Creo en el coloradismo y la fortaleza de la ANR. Ya el día de mañana el tiempo se encargará de juzgar si lo que pude hacer fue mucho o poco”, manifestó.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que Horacio Cartes anunciara que Honor Colorado no presentará una candidatura para las elecciones internas de 2027. La decisión se conoció después de que el ministro Juan Carlos Baruja descartara competir por la Presidencia o la Vicepresidencia de la República.

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Peña respeta decisión de Cartes

Peña afirmó que corresponde respetar la postura del titular de la ANR, pese a las diferencias y tensiones que atraviesa el oficialismo.

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“De mi parte tengo un enorme sentimiento de afecto, gratitud y respeto a Cartes. El comunicado que hizo ayer nos toca aceptarlo y respetarlo. Es el líder político más importante del siglo XXI y lo sigue siendo”, expresó.

El presidente también reveló que mantuvo una conversación extensa con Cartes hace aproximadamente una semana, aunque señaló que desde entonces no volvieron a hablar.

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Peña buscará mantener la armonía con la ANR

Ante la consulta sobre si volverá a comunicarse con Cartes para solicitarle respaldo a una eventual candidatura de Pedro Alliana, Peña evitó precisar si mantendrá una conversación con el líder de Honor Colorado.

Sin embargo, señaló que, como presidente de la República, necesita trabajar de manera coordinada con el Partido Colorado y que seguirá buscando la armonía entre su Gobierno y la ANR.

El mandatario también evitó atribuirse el liderazgo de un nuevo sector dentro del oficialismo y sostuvo que el tiempo será el encargado de evaluar su capacidad de conducción política. “El liderazgo que consolidó Cartes no surgió de la noche a la mañana. Fueron cerca de 20 años de construcción”, destacó.

Peña ratifica su respaldo a Alliana

Pese a las dudas sobre el futuro del denominado peñismo y la reorganización de las fuerzas dentro del oficialismo, el presidente ratificó su respaldo a Pedro Alliana como candidato colorado para las elecciones generales de 2028.

“Creo en la candidatura de Alliana y estoy convencido de que es la mejor candidatura que tiene el Partido Colorado”, afirmó.

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El peñismo queda en segundo plano

Al ser consultado específicamente sobre la creación de un movimiento oficialista identificado con su figura, Peña minimizó la importancia de conformar una nueva plataforma política y señaló que la prioridad es definir la candidatura que competirá dentro del Partido Colorado.

“No es la prioridad los movimientos, lo importante es la candidatura que va a competir dentro del movimiento y quienes son los que abrazan. Los movimientos son plataformas electorales”, sostuvo.

El mandatario remarcó que, en esta etapa de su administración y tras las elecciones municipales, pretende concentrarse en la gestión gubernamental, antes que en la construcción de un proyecto político asociado a su nombre.