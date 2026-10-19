El Sevilla desliza el término robo

En respuesta a la cuenta oficial de Movistar+ en la que se califica el gol de Kylian M'Bappe como 'golazo de poesía pura' y que tenían que 'colgarlo en el Louvre', el Sevilla reaccionó en la suya con sucesivos mensajes en X sobre la presunta agresión de Güler.

'¿Podéis rebobinar 18"? Nos gustaría ver la jugada entera', señala el club en un primer mensaje en referencia al inicio de la jugada que termina en el gol del delantero galo.

Tras un segundo mensaje del operador televisivo La falta de Konaté que pidió el Sevilla FC en la jugada del primer gol de Mbappé- en el que el Sevilla replica que 'vaya… ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión', el club emite el tercer mensaje en el que se alude al robo.

'Tienen que colgarlo en el Louvre', se afirma en la cuenta de Movistar+ sobre el gol de M'bappe, a lo que el Sevilla replica que 'con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos…'.