Endrick llama a las puertas del Clásico

Endrick había disputado 35 minutos en los primeros diez encuentros de la temporada entre Liga y ‘Champions’. Ante el Sevilla, gozó de 69, prácticamente el doble. Fue el primer cambio de Mourinho, y entró el hispano-marroquí Brahim en su lugar.

El brasileño había aparecido en dos partidos diferentes, y acumulaba un gol y una asistencia. Ante el Sevilla, no fue capaz de engrosar sus estadísticas, pero demostró de nuevo una gran confianza en sí mismo, incluyendo un intento de chilena al filo del descanso que se marchó desviado.

Sin el contexto de la “avalancha de fútbol ofensivo” con la que Mourinho definió los últimos minutos ante la Roma, Endrick tuvo algo menos de protagonismo desde la posición de extremo derecho, en un encuentro en el que el equipo blanco tuvo más sensación de control desde el centro del campo con Güler y Tchouaméni en el doble pivote. Aun así, el joven brasileño cumplió en el rol de titular, muy diferente al de revulsivo.

Su titularidad frente al equipo hispalense es la primera pista de un Mourinho que tiene que resolver la incógnita de quién ocupará el puesto teóricamente de Vinícius contra el Barcelona, en la próxima jornada de LaLiga. Los cuatro lugares del ataque del Real Madrid están muy cotizados, y todos los candidatos a ocuparlos han hecho méritos en los minutos de los que han dispuesto.

Bellingham y Mbappé tienen casi garantizada su posición. El francés ha disputado todos los minutos de la temporada, a excepción del último tramo del tiempo añadido en el debut en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán y los últimos cinco ante el Sevilla, después de un doblete. El inglés, por su parte, es también uno de los jugadores con más minutos acumulados de la plantilla.

Todo apunta, además, a que la banda izquierda será para Yan Diomande. Al costamarfileño le costó de primeras convencer a Mourinho para ser titular, y no debutó en un once inicial del Real Madrid hasta el encuentro contra el Rayo Vallecano. Desde entonces, ha ido ganando progresivamente protagonismo, y ha respondido con dos goles y tres asistencias.

Al margen de Endrick, los otros dos candidatos a ocupar la posición restante de la delantera del Real Madrid son Carlos Espí y Brahim Díaz. El delantero español es un recurso seguro para Mourinho cuando hace falta remontar, y parece que lo seguirá siendo, ya que, como ha reiterado el técnico portugués, su obstáculo hacia el once es Kylian Mbappé.

Brahim, por su parte, empezó la temporada con un papel relevante, con bastantes minutos ante la Real Sociedad y el Inter, pero su importancia en el equipo se ha ido diluyendo, aunque volvió a participar ante el Sevilla.

No obstante, todo apunta a que Endrick no tendrá continuidad en la alineación de Mourinho en el próximo encuentro del Real Madrid, el miércoles 21 de octubre ante el Leipzig (21.00 horas CEST), de nuevo en la máxima competición europea.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el Sevilla, el técnico portugués había adelantado que, aunque no le gusta prometer, podía casi asegurar que Vinícius sería titular en la única competición que puede disputar mientras cumple su sanción de cuatro encuentros en LaLiga. En la rueda de prensa posterior al partido, terminó de confirmar esa decisión, alegando que la 'Champions' servirá al brasileño de motivación.