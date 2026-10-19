Nico Williams entrena con el grupo y podría estar disponible ante el Levante

El extremo internacional, lesionado el 29 de septiembre en el España-Croacia, se ha ejercitado con aparente normalidad durante los quince minutos abiertos a los medios de comunicación de una sesión en la que no han participado los titulares del sábado en Mestalla, que han trabajado en el interior, ni Oihan Sancet y Álvaro Djaló, ambos por problemas físicos.

El centrocampista y el extremo serán baja en el encuentro aplazado que no pudo disputarse el pasado 16 de septiembre debido a las fuertes lluvias caídas ese día en Valencia.

La principal preocupación de Edin Terzic es el estado de Gorka Guruzeta. El delantero tampoco estará en Orriols, a la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas a las que ha sido sometido para evaluar la lesión de rodilla que sufrió en Mestalla apenas cinco minutos después de saltar al césped.

Quien sí ha trabajado sobre el terreno de juego, aunque en solitario, ha sido Unai Egiluz. El central se encuentra en el proceso de recuperación de la rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió a mediados de mayo y de la que fue operado el 3 de junio.

La plantilla rojiblanca completará mañana martes la preparación del encuentro frente al Levante con una sesión programada en Lezama a las 10.30 horas. Posteriormente, Terzic ofrecerá la rueda de prensa previa.