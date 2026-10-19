Peiró, Jones, Mendonça, Stuttgart y el primer título europeo del Atlético hace 64 años

El origen de todo, el legado posterior que dejó para la eternidad a la insigne historia del Atlético de Madrid, está ahí, en el mismo estadio moderno, concluido en 2024, que reemplazó al histórico recinto que acogió el primer título continental del equipo rojiblanco.

Hasta 40.000 espectadores se reunieron para vivir un hecho insólito hasta entonces. No así después. Le han seguido tres Ligas Europa (2010, 2012 y 2019) y otros tantas Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2019).

Aún queda pendiente la Liga de Campeones, la competición tan anhelada por el Atlético, que insiste en ella también este martes en Stuttgart, mientras la hinchada más longeva rememora uno de los momentos más culminantes de la historia del club: la Recopa de Europa ganada el 5 de septiembre de 1962 en el Neckarstadion.

Dirigidos por José Luis Villalonga, los argentinos Edgardo Medinabeytia y Jorge Griffa, Feliciano Rivilla, Isacio Calleja, el brasileño Ramiro Rodrigues, Jesús Glaría, Adelardo Rodríguez, Enrique Collar, el guineano Miguel Jones, el angoleño José Alberto de Mendonça y Joaquín Peiró compusieron el once campeón del Atlético, pioneros en Europa y leyendas para siempre.

La final no empezó allí, sino en Glasgow con el 1-1 del 10 de mayo de 1962, que provocó un desempate cuatro meses después, el citado 5 de septiembre de 1962, cuando el Atlético ganó desde el minuto 8, cuando Jones aprovechó que Albertosi no atajó un saque de esquina lanzado por Enrique Collar para sumar el primer gol del duelo para el conjunto madrileño, rumbo a la gloria.

Mendonça, ya en el minuto 27, agrandó la diferencia con el 2-0 de cabeza, a pase de un jovencísimo Adelardo, recién llegado al club, con 21 años y que daba sus primeros pasos en el equipo en el que, posteriormente, se convirtió en una de las leyendas más absolutas de la historia, solo superado por Koke Resurrección en número de partidos con el conjunto de sus vidas.

El 3-0 fue de Joaquín Peiró en el minuto 59, tras un remate de Jones al larguero. Fue el gol final que sentenció todo y que inició la historia de éxitos europeos del Atlético, ya por los siete títulos continentales, cuatro de ellos durante la era Diego Simeone.

El Neckarstadion, ahora MHP Arena, es historia del fútbol, escenario de los Mundiales de 1974 y 2006, las Eurocopas de 1988 y 2024 y de dos finales de la Copa de Europa más clásica, como la victoria del Real Madrid sobre el Reims en 1959. Su capacidad en un encuentro de fútbol es de 54.812 espectadores, pero puede acoger hasta 60.449 personas.

La finalización de su última renovación se produjo en 2024 para ser sede de la Eurocopa de ese año, aunque su aspecto actual ya fue configurado en 2017, con la remodelación de la cubierta del estadio. Tiene 27 kilómetros de tuberías para calentar el césped y es la sexta instalación deportiva más grande de Alemania.

3 - Atlético de Madrid: Madinabeytia, Rivilla, Calleja, Griffa, Glaría, Ramiro, Adelardo, Jones, Mendonça, Peiró y Collar.

0 - Fiorentina: Albertosi, Robotti, Castelletti, Malatrasi, Orzan, Marchsi, Harmin, Ferretti, Milan, Dell'Angel y Petris.

Goles: 1-0, m. 8: Jones. 2-0, m. 27: Mendonça. 3-0, m. 59: Peiró.

Incidencias: partido de desempate de la final de la Recopa de Europa de 1961-62, disputado en el Neckarstadion de Stuttgart ante unos 40.000 espectadores.