Wiegman renueva con Inglaterra hasta 2029

Bajo el mando de Wiegman, que llegó a Inglaterra en 2021, la selección inglesa ha logrados dos Eurocopas, en 2022 y 2025, además de llegar a la final de la Copa del Mundo en 2023, cayendo contra España.

"Estoy muy feliz de seguir con este equipo y no puedo pensar en un trabajo mejor en este deporte. Trabajar con una organización tan grande como la FA, así como con tanta gente dedicada a que Inglaterra gane y crezca nuestro deporte es algo que me ilusiona cada día", dijo Wiegman en un comunicado difundido por la federación inglesa de fútbol.

"Me siento muy honrada por la confianza depositada en mí y siempre quise que esto continuara. Tengo muchas ganas de ver qué más podemos conseguir juntos", añadió la holandesa.

Wiegman ha confirmado que el próximo gran objetivo es conquistar la Copa del Mundo y que el primer paso para ellos es asegurar la clasificación para el torneo que se celebrará el año que viene en Brasil.

Inglaterra se enfrentará a Ucrania en un 'playoff' a ida y vuelta en diciembre que decidirá qué equipo se clasifica para Brasil.