Fútbol Internacional
20 de octubre de 2026 - 13:55

Aplazan por el riesgo de revueltas el partido Montpellier-Red Star, de la segunda francesa

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París, 20 oct (EFE).- La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia anunció este martes que aplaza del sábado al lunes el partido de segunda división francesa entre el Montpellier y el Red Star de Saint-Ouen (afueras de París), una decisión asociada a la nueva manifestación convocada para el mismo sábado tras los violentos disturbios del fin de semana pasado.

Por EFE
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"A petición de la Prefectura de Hérault y de acuerdo con la cadena beIN Sports, el partido Montpellier Hérault SC-Red Star FC, correspondiente a la 10.ª jornada de la Ligue 2 BKT e inicialmente programado para el sábado 24 de octubre a las 14:00 horas, queda aplazado al lunes 26 de octubre a las 20:45", indicó la Liga de Fútbol Profesional.

Al margen de las manifestaciones el pasado sábado 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de vida y contra la degradación de la sanidad y educación públicas, se produjeron saqueos y pillajes que conmocionaron a Francia.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en todo el país (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.