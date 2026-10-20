Aplazan por el riesgo de revueltas el partido Montpellier-Red Star, de la segunda francesa

"A petición de la Prefectura de Hérault y de acuerdo con la cadena beIN Sports, el partido Montpellier Hérault SC-Red Star FC, correspondiente a la 10.ª jornada de la Ligue 2 BKT e inicialmente programado para el sábado 24 de octubre a las 14:00 horas, queda aplazado al lunes 26 de octubre a las 20:45", indicó la Liga de Fútbol Profesional.
Al margen de las manifestaciones el pasado sábado 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de vida y contra la degradación de la sanidad y educación públicas, se produjeron saqueos y pillajes que conmocionaron a Francia.
De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en todo el país (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.