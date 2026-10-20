Aplazan por el riesgo de revueltas el partido Montpellier-Red Star, de la segunda francesa

Aplazan por el riesgo de revueltas el partido Montpellier-Red Star, de la segunda francesa

París, 20 oct (EFE).- La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia anunció este martes que aplaza del sábado al lunes el partido de segunda división francesa entre el Montpellier y el Red Star de Saint-Ouen (afueras de París), una decisión asociada a la nueva manifestación convocada para el mismo sábado tras los violentos disturbios del fin de semana pasado.