¿Cercanía o preparación? El perfil de presidente que busca el elector paraguayo, según una politóloga

La investigación de Multitarget, que posiciona a Miguel Prieto (Yo Creo) como el candidato a la Presidencia con mayor preferencia, abarcó 15 departamentos y aproximadamente 45 ciudades del país.

Según el informe, el estudio incluyó a 1.489 encuestados, de los cuales 824 estaban afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), 300 al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y 315 no tenían vinculación política. También se incluyeron personas vinculadas a Yo Creo, Patria Querida y otros sectores.

En cuanto a la simpatía política, 590 encuestados manifestaron afinidad con la ANR, 268 con el PLRA y 515 señalaron que no tenían ninguna.

La politóloga Erika Imbogriano agregó que el posicionamiento de Prieto como el candidato presidencial con mayor preferencia no se registró únicamente en la medición de junio, sino también en otras encuestas realizadas durante los últimos meses.

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Prieto supera el 36% de intención de voto

Imbogriano reveló que en la encuesta de junio, Prieto fue medido en un escenario general frente a Kattya González, Eduardo Nakayama, Ricardo Estigarribia, Pedro Alliana, Arnoldo Wiens, Juan Carlos Pettengill y Lilian Samaniego.

“En ese escenario, apareció Prieto con una buena intención de voto, en más de 36%” sostuvo.

Pieto, con buena imagen, pero aún no muy conocido

Sin embargo, la politóloga señaló que, aunque el dirigente de Yo Creo cuenta con un nivel importante de conocimiento entre los electores, todavía tiene margen para ampliar su reconocimiento a nivel nacional.

“Creo que en esa investigación estaba en 65% de conocimiento en el elector paraguayo, pero es una persona que tiene una muy buena imagen en las personas”, refirió.

Acotó que en una investigación anterior, el nivel de conocimiento sobre Prieto era del 53%.

“Mucho del conocimiento se basa en que fue intendente de CDE. Esa es la característica principal de él. Todavía le falta desarrollar más contenido en el electorado. Fue intendente de CDE, hizo algunas cosas, pero quedó ahí”, acotó.

El elector paraguayo busca un presidente diferente al anterior

Imbogriano también identificó un comportamiento que considera relevante para comprender las preferencias electorales en Paraguay: la sociedad tiende a buscar perfiles opuestos a los de sus gobernantes anteriores.

“Si en algún momento se tiene un presidente soberbio, el elector paraguayo busca otro tipo de presidente que le dé la sensación de mayor tranquilidad, como fue en su momento con Nicanor y Lugo. Luego, se tuvo un presidente como Mario Abdo, en el cual mucha gente lo sentía que no estaba preparado para ser presidente; entonces, ahí aparece el perfil de Peña, un candiadato que el elector lo veía como muy preparado”, reveló.

En esa línea, la politóloga sostuvo que la cercanía con la ciudadanía sería una de las características que actualmente busca el electorado paraguayo en quien aspire a ocupar la Presidencia de la República.

“Ahora, posiblemente el candidato que el elector está buscando no es ese más preparado, sino aquel en el cual tenga mayor cercanía con la gente”, prosiguió.

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Quién financió la encuesta sobre preferencias electorales

Imbogriano reveló que la encuesta de junio fue financiada por un grupo empresarial, pero evitó divulgar su identidad por cuestiones de reserva legal. No obstante, aclaró que el grupo no está ligado a la dirigencia colorada.

“A nosotros nos suelen contratar diferentes partidos políticos y movimientos. Nuestro trabajo se usa mucho para definir candidaturas. En este tema municipal hemos trabajado. Nuestro objetivo es levantar lo que la gente opina, nada más”, expresó, al descartar que la consultora actúe por intereses políticos propios.

“Esa investigación no tiene absolutamente que ver con este movimiento”, refirió ante los rumores de que Horacio Cartes habría financiado la encuesta para potenciar la imagen de Prieto en detrimento de Pedro Alliana, con quien mantiene un distanciamiento político.

La politóloga también explicó que las encuestas no responden exclusivamente a intereses políticos, ya que empresarios contratan este tipo de servicios para conocer el panorama nacional.

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Investigación tras crisis en Honor Colorado

Imbogriano, asimismo, adelantó que la consultora prevé realizar una investigación por iniciativa propia para conocer cómo interpreta el electorado paraguayo el contexto político actual, tras la crisis en Honor Colorado.