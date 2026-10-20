El segundo entrenador del Bayern habla de la duda de Kimmich y la baja de Olise

El segundo entrenador del Bayern habla de la duda de Kimmich y la baja de Olise

Berlín, 20 oct (EFE).- El segundo entrenador del Bayern, Aaeron Danks, que estuvo en la conferencia de prensa previa al partido contra el Arsenal debido a la ausencia por enfermedad de Vincent Kompany, habló de la baja por sanción de Michael Olise y su posible reemplazo y admitió que hay cierta duda sobre Joshua Kimmich, que estuvo ausente del entrenamiento de hoy por razones personales.