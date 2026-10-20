La defensa de la psiquiatra de Maradona pidió su absolución y apuntó contra otra acusada

La Fiscalía pidió para la psiquiatra ocho años de prisión y 10 de inhabilitación profesional por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura que supone que el acusado previó la posibilidad de causar una muerte y aun así siguió adelante con su conducta.

"La prepaga se encargó de ocultarle información a mi clienta", aseguró Mischanchuk, quien centró buena parte de su extenso alegato en el papel de la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, quien prohibió la comunicación entre los médicos y los enfermeros.

Para respaldar su argumento, reprodujo audios en los que la coordinadora establece que sería la única interlocutora de la psiquiatra y advirtió que los enfermeros que volvieran a comunicarse directamente con los médicos tratantes quedarían fuera del equipo.

Mischanchuk recordó cómo Cosachov insistió en sortear esas restricciones y afirmó que la médica "nunca se desentendió del paciente" ni fue "indiferente" ante su situación, mientras la psiquiatra lloraba en el banquillo de los acusados.

"Sería necio negar que Maradona era un paciente cardíaco", reconoció Mischanchuk, marcando distancia de la estrategia defensiva del médico de cabecera del astro y principal acusado del juicio, Leopoldo Luque.

En ese sentido, sostuvo que el exfutbolista debía haber tenido un control clínico estricto que no se cumplió y que su defendida desconocía los signos de alerta: "A ella nadie le dijo que Maradona tenía taquicardia o hipertensión. Quien recibía esa información era Forlini".

El letrado sostuvo que no existen indicios para atribuirle a Cosachov una conducta dolosa, pero tampoco una culposa: "Ninguno de los peritos pudo decir que Cosachov fue negligente".

Entre las acusaciones de la Fiscalía que respondió, Mischanchuk se refirió a la decisión de continuar el tratamiento de Maradona en un domicilio y no en una clínica, tras su operación por un hematoma subdural en la cabeza.

Su abogado defensor aceptó que "la mejor opción" era trasladar al astro a una clínica de rehabilitación, pero aclaró que "se necesitaba el consentimiento del paciente" y luego exhibió fragmentos testimoniales que indicaban que Maradona no quería estar en una clínica.

A pesar de extenderse hasta entrada la noche, el alegato de Mischanchuk tuvo una buena recepción en la sala de audiencias, incluso por parte de las hijas del astro, Gianinna y Dalma Maradona, que agradecieron al abogado por su "humanidad" en la puerta de los tribunales.

"Y ahí está la enorme diferencia entre hacer su trabajo siendo un hombre, un ser humano, e igualmente defender a quien lo contrató, sin tener que hacer un juicio de valor denigrando a una mujer, a una hija, a una persona", publicó Gianinna Maradona en Instagram, tras haberse manifestado en la misma red social contra el abogado Diego Olmedo, quien también este jueves pidió la absolución para el psicólogo Carlos Díaz.