Martín Demichelis, sobre Mourinho: "Inspira respeto, sabiduría"

"Un honor volver a encontrarme con él, ahora como entrenador. Tengo el recuerdo de, después de esa final, haberme quedado charlando con él en el túnel, cosas que quedan en lo más profundo, cosas que te regala el fútbol. Inspira respeto, sabiduría, por algo le fue a buscar el Madrid teniendo un plantel llenísimo de figuras", añadió, en referencia a la final de la Liga de Campeones entre Inter de Milán y Bayern Múnich que ganó el equipo italiano, entrenado por Mourinho.

También tuvo elogios para Yan Diomande, exjugador del Leipzig: "No tuve la posibilidad de dirigirlo, lo tuve muy poquito después del Mundial porque se entrenó de forma diferenciada. Lo que vi a través de la televisión y la computadora, no tengo duda de que, si el Madrid apostó por él, es porque ha visto lo que hizo en el Leipzig".

"El fútbol tiene tendencia a buscar extremos desequilibrantes y es uno de ellos. Va a depender de él el resto de su camino. Espero que juegue Mbappé, imagino que Vinícius porque está sancionado, y por derecha puede ser Yan [Diomande], Arda, Endrick. Cualquiera de los que salga va a conformar una delantera peligrosa", apuntó.

Eligió a Kylian Mbappé como jugador que eliminaría del Real Madrid, si pudiera, para el encuentro del miércoles. Sin embargo, no entró a valorar su candidatura al Balón de Oro: "No soy yo quien designa quién es el mejor del mundo. Que es uno de los mejores está claro. Estamos ante la oportunidad mañana contra un grandísimo equipo con grandísimas individualidades, nos va a exigir la mayor de las concentraciones".

Demichelis sabe lo que es ganar al Real Madrid como entrenador, ya que lo hizo al frente del Mallorca el pasado mes de abril. "La situación ha cambiado. Fue el mejor momento en aquel entonces para el Mallorca para jugar contra el Madrid, pero eso es historia. Nosotros perdimos la semana pasada contra el Bayern. Tenemos que jugar con mucho valor, mostrar nuestra personalidad para mostrar nuestro fútbol", señaló.

El Leipzig llega al Bernabéu tras caer derrotado por 6-1 ante el Bayern el pasado sábado, si bien ganó en su compromiso anterior de Liga de Campeones al PSV. "Hay que repasar mucho de eso, y no fue hace tres semanas, fue simplemente una semana. Eso nos tiene que volver a hacer sentir que podemos competir, independientemente del sistema, del rival, del campo de juego, lo que intentamos ser, con y sin pelota", destacó.

Tampoco entró a valorar las polémicas arbitrales: "No me sirve, y no me meto en ese tipo de noticias. No hice las reglas yo y ahí están para ejecutarlas lo mejor posible. Con el VAR se equivocan menos, pero no me compete hablar de los árbitros. Les tengo el mayor de los respetos".

Terminó hablando de su centrocampista Christop Baumgartner, que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras lesión, y de Assan Ouédraogo, que era duda: "'Baumi' creo que pinta bastante bien. Lleva dos días bastante buenos, mañana va a estar en el banquillo y vamos a ver si va a poder jugar algunos minutos o no. Assan también ha venido. Ha tenido una lesión y necesita algún tiempo para recuperarse, pero es importante que esté".