Rusia disputará un amistoso contra Venezuela el 17 de noviembre en Krasnodar

Rusia y Venezuela nunca se han enfrentado, aunque la desaparecida Unión Soviética jugó contra la Vinotinto (1-1) en 1981.

En los últimos años, en los que no ha podido competir en torneos oficiales debido a la guerra en Ucrania, la selección eslava ha jugado contra varios equipos latinoamericanos.

Su último rival de la región fue Nicaragua, a la que derrotó por 3-1 en marzo pasado. El equipo dirigido por Valeri Karpin se ha enfrentado también desde 2023 a Cuba (8-0), Granada (5-0), Bolivia (3-0), Perú (1-1) y Chile (0-2).

En los últimos amistosos los rusos empataron con Nigeria (3-3), apabullaron a Namibia (6-0) y batieron a Irán (2-0), Trinidad y Tobago (3-0), y Burkina Faso (2-0), además de caer en Egipto (1-0).