Fútbol Internacional
20 de octubre de 2026 - 11:10

Rusia disputará un amistoso contra Venezuela el 17 de noviembre en Krasnodar

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Moscú, 21 oct (EFE).- La selección rusa se enfrentará a la de Venezuela en un partido amistoso que se disputará el próximo 17 de noviembre en la ciudad sureña de Krasnodar, según informó este martes la Unión de Fútbol de Rusia.

Por EFE
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Rusia y Venezuela nunca se han enfrentado, aunque la desaparecida Unión Soviética jugó contra la Vinotinto (1-1) en 1981.

En los últimos años, en los que no ha podido competir en torneos oficiales debido a la guerra en Ucrania, la selección eslava ha jugado contra varios equipos latinoamericanos.

Su último rival de la región fue Nicaragua, a la que derrotó por 3-1 en marzo pasado. El equipo dirigido por Valeri Karpin se ha enfrentado también desde 2023 a Cuba (8-0), Granada (5-0), Bolivia (3-0), Perú (1-1) y Chile (0-2).

En los últimos amistosos los rusos empataron con Nigeria (3-3), apabullaron a Namibia (6-0) y batieron a Irán (2-0), Trinidad y Tobago (3-0), y Burkina Faso (2-0), además de caer en Egipto (1-0).