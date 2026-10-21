2-1. Marathón supera al Alianza y toma ventaja para la vuelta

El equipo hondureño quedó mejor posicionado para el encuentro de vuelta, este 27 de octubre en San Salvador.

Marathón desplegó un fútbol rápido y vistoso en el frente de ataque con el argentino Nicolás Messiniti y el colombiano Yairo Moreno.

Alianza se puso en ventaja al minuto 4 con gol del centrocampista Harold Osorio, quien sin marca remató de cabeza a la salida de un córner que dejó sin respuesta al portero Jonathan Rougier.

La respuesta del Marathón, que dirige el argentino Silvio Rudman, no se hizo esperar y al minuto 14 Messiniti empató el juego desviando una pelota suelta en el área que había cabeceado uno de sus compañeros tras un saque de esquina.

Los dirigidos por Rudman apostaban por más y al 21 Damin Ramírez remontó con un potente remate frontal dentro del área a pase de Carlos Arqueta, para el 2-1.

Marathón tuvo otras claras ocasiones para aumentar el marcador en el primer tiempo, pero no fue certero en sus incursiones por los extremos y el centro.

Alianza intentaba empatar con esporádicos contragolpes, figurando entre sus atacantes Harold Osorio y el uruguayo Matías Mier.

En el segundo tiempo, con lluvia, bajó un poco la velocidad del juego, pero siempre mejor llevado por el conjunto hondureño, que al minuto 50 perdió otra clara ocasión de anotar en piernas de Yairo Moreno, quien remató por alto dentro del área, y en el 52 Carlos Argueta estrelló la pelota en el vertical derecho.

En el minuto 56 Matías Mier no pudo rematar frente al portero del Marathón, en lo que pudo ser el empate del Alianza.

En el 65, un remate de cabeza de Messiniti fue contenido por el portero Mario González, del Alianza.

Antes, Messiniti, Carlos Argueta y Yairo Moreno también desaprovecharon otras ocasiones de peligro en el área del club salvadoreño.

Alianza, con el argentino-hondureño Diego Vázquez como su nuevo entrenador, intentó la igualada, pero estuvo muy impreciso, mientras que Marathón desaprovechó las ocasiones que pudieron darle una mayor ventaja para el partido de vuelta, que se disputará el 27 de octubre en San Salvador.

2. Marathón: Jonathan Rougier; Javier Arriaga (José Aguilera, m.81), Henry Figueroa, Javier Rivera, Natanael Martínez; Tomás Sorto, Brian Farioli (Nairobi Vargas, m.81), Carlos Argueta (Carlos Pérez, m.74), Damin Ramírez (Jonathan Bueso, m.75); Nicolás Messiniti (Alberth Elis, m.74) y Yairo Moreno.

1. Alianza: Mario González; William Sánchez (Emerson Guardado, m.57), Alejandro Henríquez (Francis Castillo, m.46), Juan Monteagudo, Narciso Orellana; Moris Aguirre (Noel Rivera, m.63), Emerson Hernández, Leonardo Menjívar (Eduardo Rivas, m.74), William Parra; Harold Osorio y Matías Mier (Gustavo Souza, m.74).

Goles: 0-1, m.4: Harold Osorio. 1-1, m.14: Nicolás Messiniti. 2-1, m:21: Damin Ramírez.

Árbitro: Steven Madrigal, de Costa Rica amonestó a Yairo Moreno, Henry Figueroa y Javier Arriaga, de Marathón, y a Matías Mier y Emerson Hernández, de Alianza.

Incidencias: Partido de ida de la repesca en la Copa de Campeones de la Concacaf que se jugará en 2027 jugado en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.