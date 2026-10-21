3-0. El Lens perdona, el Brujas sentencia

La victoria, relevante, en el Giuseppe Meazza hace una semana, ante el Inter, aumentó la credibilidad del conjunto del croata Ivan Leko. Sin embargo, estuvo mucho tiempo en manos de su rival que presentaba los mismos números que su adversario antes de empezar. Una victoria, frente el Slavia Praga, y una derrota, contra el Sporting portugués. El equipo belga, ganador en Milán, había perdido en su estreno contra el Aston Villa.

El tanto de Hans Vanaken al final de la primerra parte y el de Joaquin Seys en el inicio de la segunda fueron más que suficiente para echar por tierra el trabajo del cuadro francés, que tuvo un puñado de ocasiones claras, un tiro al palo y la presencia necesaria del portero suizo Yann Sommer como respuesta.

La sexta victoria seguida del Club Brujas estuvo en el aire en la primera parte. Parecía impensable porque el Lens tenía clara la situación y puso en evidencia al conjunto local, segundo en la liga belga, con el Gante, líder, a solo dos puntos..

Franjo Ivanovic recogió una asistencia del Michal Skoras y su tiro, con intención, y el meta batido, estrelló en el poste izquierdo, al cuarto de hora. Después llegó el tiro de Ruben Aguilar, alto por poco y un disparo de Junior KAdile dentro del área que bajo palos sacó el zaguero belga Jorne Spileers. Tuvo otra justo un minuto después Kadile, de cabeza, respondida con una gran parada de Sommer.

Todas, amenazas del Lens. Y a la primer, el Club Brujas dio en la diana. Una falta lateral que ejecutó Joaquin Seys y que remató de cabeza Nicolo Tresoldi. Detuvo el meta Robin Risser pero Hans vanaken, atento, cogiçp el rechace y marcó.

Frustración para el Lens que todo lo que intentó fracasó. EMpeoró su situación a la vuelta de vestuarios porque al poco de empezar la segunda parte el cuadro de Leko sentenció. Una gran combinación en la banda entre Carlos Forbs y Felix Lemarechal que centró al otro lado del área. Hacia Joaquin Seys. No marcó a la priemra. Lo paró Risser. Pero sí a la segunda, no perdonó. Fue el 2-0.

Aún así intentó recortar distancias y volver al partido. Florian Thauvin tuvo la ocasión a la hora de juego y Sommer salió otra vez al paso.

El choque se rompió del todo en el 72, cuando el Club Brujas hizo el tercero en un contraataque medido que acabó con un pase de Hugo Vetlesen que culminó Carlos Forbs, el que marcó.

3 - Club Brujas: Yann Sommer; Kyriani Sabbe (Hugo Siquet, m.82), Jorne Spillers, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Freddie Potts, Hans Vanaken; Carlos Forbs (Milan Robberechts, m.82), Felix Lemarechal (Hugo Vetlesen, m.67), Jan Virgili (Mamadou Diakhon, m.74); y Nicolo Tresoldi (Romeo Vermant, m.82).

0 - Lens: Robin Risser; Raul Aguilar (Kilian Antonio, m.83), Samson Baidoo (Jean-Clair Todibo, m.46), Matthieu Udol; Saud Abdulhamid, Mickael Cuisance, Amadou Haidara (Yacine Titraoui, m.70), Michal Skoras; Thorgan Hazard (Florian Thauvin, m.58), Junior Kadile y Franjo Ivanovic (Odsonne Edouard, m.58).

Goles: 1-0, m.45+3: Hans Vanaken; 2-0, m.50: Joaquin Seys; 3-0, m.72: Carlos Forbs.

Árbitro: Luis Miguel Branco Godinho (POR). Mostró tarjeta amarilla a Matthieu Udol y Michal Skoras, del Lens y a Felix Lmarechal y Hugo Vetlesen, del Club Brujas.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Jan Breydel Stadion de Brujas ante unos 25.000 espectadores.