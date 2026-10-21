3-1. Emery se abona al 'top ocho'

Tras vencer al Brujas y al Fenerbahce, el Villa no falló contra quizás el rival más asequible de esta fase de grupos, por mucho que los noruegos llegaran después de sacar un sorprendente empate en casa del Bayern de Múnich.

Pero ese empate en el Allianz Arena parece flor de un día para los noruegos, que fueron desarmados por un buen Villa que solo necesitó veinte minutos para abrir el marcador. Lo venían mereciendo los de Emery, que ya se habían topado una vez con el larguero y llegaban con facilidad a la meta de Ostbo, pero tuvo que ser el balón parado el que desatascara el encuentro. El córner de Mbaye lo remató Ross Barkley para anotar su tercer tanto en los últimos tres partidos.

El gol relajó a los ingleses pero en el buen sentido y unos minutos después el joven Alysson fue derribado dentro del área y, aunque el árbitro no lo pitó de primeras, el VAR intervino para mandarle al monitor y confirmar la pena máxima. Desde los once metros, Emi Buendía no falló y el partido quedó listo para la sentencia que llegó en la segunda mitad.

Con muchísimos espacios a la contra, el Villa consiguió el tercero en otra buena escapada de Alysson, cuyo centro fue desviado por un defensor del Viking, despistando al portero y costándole otro gol.

En la otra portería, el Viking merecía al menos el tanto del honor, pero Zion Suzuki, con sus paradas lo evitó, y cuando por fin consiguieron perforar la portería del japonés, sin tiempo para mucho más, el linier lo anuló por fuera de juego. El VAR, sin embargo, volvió a intervenir y le concedió el gol a los noruegos, que lo celebraron con ganas en la grada.

El que se quedó con las ganas fue Alejandro Garnacho, que salió con veinte minutos por delante y dispuso de varias ocasiones claras para marcar su primer gol de la temporada. El argentino tendrá que seguir esperando.

Tras tres jornadas, el Aston Villa sigue la estela del Paris Saint Germain y es segundo con nueve puntos, los mismos que el Liverpool, Real Madrid y Real Betis, pero con mejor diferencia de goles que estos tres. El Viking se queda en el puesto 33 con un punto de nueve posibles.

3 - Aston Villa: Suzuki; Joao Gomes (Cash, m.70), Lindelof, Torres, Mings; McGinn, Barkley, Buendía; Alysson (Hemmings, m.75), Mbaye (Garnacho, m.72) y Jackson.

1 - Viking: Ostbo; Haugen (Bassey, m.86), Daland (Cosic, m.75), Stensness, Heggheim; Askildsen, Bell, Moi (Bjordal, m.63); Christiansen, Tripic (Auklend, m.75) y Botheim (Kvia-Egeskog, m.63).

Goles: 1-0, m.23: Barkley; 2-0, m.37: Buendía; 3-0, m.62: Heggheim, p.p; 3-1, m.84: Christiansen.

Árbitro: Sebastian Gishamer (Austria).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada tres de la Liga de Campeones disputado en Villa Park (Birmingham).