Barcelona: Dani Olmo estará un mes de baja y se pierde el clásico

Dani Olmo se retiró el martes al filo de la media hora del partido, que perdió el Barça 4-2 ante el París Saint-Germain, tras echarse al suelo después de un encontronazo con el portugués Vitinha.

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“Las pruebas realizadas han confirmado que Dani Olmo sufre una lesión en el aductor izquierdo como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival”, afirmó este miércoles el comunicado del Barcelona.

El equipo azulgrana no precisa el tipo de lesión, pero, según la prensa española, el jugador habría sufrido una rotura en el aductor. “El tiempo estimado de baja es de aproximadamente un mes”, afirmó el Barcelona.

El internacional español se perderá de entrada el clásico liguero contra el Real Madrid, el próximo domingo en el Camp Nou. Olmo tampoco estará en los siguientes partidos de LaLiga contra Alavés y Atlético de Madrid, ni en el de Liga de Campeones contra el Aston Villa.

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El campeón del mundo, de 28 años, tampoco debería estar disponible para jugar con España contra República Checa e Inglaterra en la Liga de Naciones en noviembre.