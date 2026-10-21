Courtois revela que le han expulsado del grupo de WhatsApp de jugadores de su selección

"Me han echado del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo sirve para comunicar información, como los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero tampoco demasiados", explicó Courtois en una entrevista con DAZN.

El guardameta, de 34 años, aseguró no obstante que sigue en contacto con algunos de sus compañeros y se mostró optimista sobre el futuro de los Diablos Rojos bajo las órdenes del nuevo seleccionador, el neerlandés Mark van Bommel.

"Todo el mundo estaba bastante satisfecho después de la primera concentración con Van Bommel. El equipo va por buen camino, al igual que el entrenador. Esta selección tiene un gran futuro", afirmó.

El guardameta, que había contemplado retirarse de la selección después del Mundial de 2026, explicó que cambió de opinión por el buen ambiente que vivió durante el torneo, en el que Bélgica cayó en cuartos de final ante España.

También reveló que había ofrecido a Van Bommel volver a la selección en noviembre como solución de compromiso y aseguró que no exige garantías de titularidad para regresar.

"Nunca he acudido a la selección dando por hecho que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo", señaló el portero, que acumula 115 internacionalidades con Bélgica.

"Nadie tiene por qué garantizarme un puesto de titular. Si Senne Lammens, Maarten Vandevoordt o Mike Penders han trabajado bien y el seleccionador prefiere jugar con ellos, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto", aseguró.

En cuanto a su futuro en el Real Madrid, Courtois indicó que espera cerrar próximamente la renovación de su contrato, que vence en junio de 2027.

"Todavía no está cerrado. En principio, debería resolverse rápidamente. No hay ningún problema. Simplemente tenemos que encontrar tiempo para que mi representante y mi padre puedan hablar de los últimos detalles", dijo.

"Quiero quedarme aquí mucho tiempo y hago todo lo posible para conseguirlo", concluyó.