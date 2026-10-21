Director deportivo del Celta descarta el fichaje de un delantero en el mercado invernal

“Es verdad que lo necesitamos mucho. Sus goles, su presencia y todo lo que nos dan dentro del campo en cuanto a poso y responsabilidad lo extrañamos mucho”, manifestó a los periodistas el mexicano antes de viajar a Glasgow, donde el equipo celeste se medirá mañana al Celtic en la tercera jornada de la fase liga de la Liga Europa.

Después de proclamarse campeón del mundo con la selección española, el delantero del Celta atraviesa un inicio de temporada marcado por las lesiones musculares.

De los once partidos disputados por el Celta hasta el momento -9 de Liga y 2 de la Liga Europa-, Borja Iglesias solo ha participado en cuatro, siempre saliendo desde el banquillo y acumulando tan solo 90 minutos (78 en la competición doméstica y 12 en el duelo europeo contra el Omonia).

Después de viajar a Mestalla sin apenas rodaje, el atacante gallego sufrió una rotura miofascial en el sóleo izquierdo que le impidió jugar ante Osasuna, Athletic y Real Sociedad. Reapareció en el duelo ante el Getafe jugando 21 minutos, pero recayó de su lesión y volvió a quedarse fuera de la lista de convocados de Giráldez ante el Málaga.

Ese descanso le permitió jugar contra el Omonia, en Chipre, y brillar ante el Racing Santander en el último partido liguero antes del parón. La lesión en el soleo parecía olvidada porque volvió a tener minutos frente al Elche en el Martínez Valero, pero en la semana previa al duelo contra el Juventus sufrió una rotura miotendinosa en el sóleo izquierdo que le mantendrá de baja alrededor de un mes y medio.

Su lesión, unida a la de Pablo Durán -quien ya ha recibido el alta médica-, ha obligado a Giráldez a dar más minutos de los esperados a Ferran Jutglá, el único delantero centro que mantiene en la plantilla.