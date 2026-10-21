Fútbol Internacional
21 de octubre de 2026 - 08:30

El Betis recurrirá a Apelación la sanción de cuatro partidos a Facundo Bernal

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Sevilla, 21 oct (EFE).- El Betis recurrirá a Apelación la sanción de cuarto partidos al centrocampista uruguayo Facundo Bernal por su expulsión con roja directa en la última jornada de Liga frente al Barcelona tras un encontronazo con Lamine Yamal.

Por EFE
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El club bético ha informado del recurso una vez conocida la sanción del Comité de Disciplina de la RFEF a Facundo Bernal, que, según el acta arbitral, fue expulsado tras una confrontación "en la que sujetó a un adversario por el cuello y le propinó dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva, no estando el balón en juego. El jugador rival no precisó de asistencia médica y pudo continuar el encuentro".

El Betis presentó alegaciones en defensa de su jugador, que no han sido estimadas, y argumentó error manifiesto en el acta, al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo, ni la intervención del jugador adversario, que vio tarjeta amarilla, sin que pueda apreciarse la agresión descrita en el acta.