El Celta, sin margen de error

El desplazamiento a la ciudad más poblada de Escocia ha generado una gran expectación en el celtismo. Se esperan alrededor de 3.000 aficionados en Glasgow, una cifra similar a la vivida en el año pasado en Lyon, donde el equipo disputó el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa.

Por la estrecha relación cultural entre Galicia y Escocia, pero sobre todo porque el partido es de máxima trascendencia para su futuro en la competición, el Celta agradecerá el aliento de sus seguidores en Celtic Park, donde los locales no contarán con el apoyo de ‘La Green Brigade’, el sector de aficionados más radical del Celtic y el motor acústico del estadio, por el enfrentamiento que mantienen con la propiedad del club.

El triunfo es indispensable para seguir dependiendo de sí mismo para el acceso a la siguiente ronda. Por eso, Giráldez no se guardará nada. La duda está en si mantiene en la línea defensiva al uruguayo Sebastián Cáceres, que brilló ante el Alavés, o devuelve al once a Marcos Alonso, uno de sus intocables que quedó señalado en la derrota ante el Juventus, con dos errores relevantes.

Aleix Febas y Javi Rueda, revulsivos en el último duelo liguero, también parece que estarán en el once, en el que todo apunta a que seguirá el joven Hugo Burcio en la medular. Jutglà es fijo en ataque, donde Giráldez podría sorprender con el marroquí Couhaib Driouech si prefiere reservar a Pablo Durán, que viene de lesión.

El crecimiento del Celta ha llegado desde su solidez defensiva. Radu es el portero menos goleado de LaLiga en este arranque de curso, con solo siete goles encajados en nueve partidos, pero en Glasgow le espera un exigente examen por el juego directo que caracteriza al Celtic del veterano Martin O’Neill.

El técnico norirlandés ya eliminó con el conjunto escocés al Celta que entrenaba Miguel Ángel Lotina en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 2002-03. Ahora, 24 años después, el Celta de Giráldez busca revancha.

Rebotado de la Liga de Campeones, donde naufragó frente al Lask austríaco (5-1) pese a ganar 3-0 en su estadio en el partido de ida, el Celtic encara este duelo europeo tras reforzar su liderato en su Liga con una escandalosa goleada (7-1) al Hearts, tercer clasificado.

Ese resultado hará que Martin O’Neill no se reserve nada. El técnico del Celtic podría dar continuidad al mismo once, por lo que la principal amenaza para los celestes estará en su delantera, donde destacan Nygren y el colombiano Camilo Durán.

Celtic: Sinisalo; Donovan, Murray, Scales, Tierney; McGregor, Baur, Haissem Hassan, Nygren, Osmand; y Camilo Durán.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Cáceres o Marcos Alonso; Javi Rueda, Febas, Burcio, Javi Galán; Pablo Durán, Hugo González y Jutglá.