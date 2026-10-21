El Elche prepara la visita a Vallecas con la única ausencia de Marc Aguado

El jugador aragonés se torció el tobillo en una acción fortuita del encuentro del pasado sábado ante el Villarreal, por lo que tuvo que ser sustituido en la primera parte.

El club ilicitano no ha informado oficialmente del tiempo de baja del jugador, que, salvo sorpresa, no estará disponible para el partido ante el Rayo Vallecano.

El técnico del Elche, Martín Anselmi, podrá disponer del resto de la plantilla para este compromiso, incluido el extremo Yago de Santiago, que todavía no ha entrado en una convocatoria al encontrarse en la fase de recuperación de una operación de rodilla.