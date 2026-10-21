El exjugador Bryan Ruiz, ratificado como seleccionador de Costa Rica

“Bryan Ruiz González fue designado como director técnico de la selección mayor masculina de Costa Rica, tras concluir satisfactoriamente los acuerdos contractuales. La decisión del Comité Ejecutivo da continuidad al trabajo iniciado por Ruiz durante sus dos partidos al frente de la tricolor como técnico interino y forma parte del objetivo de consolidar una nueva etapa para la selección nacional”, indica un comunicado oficial.

Ruiz, uno de los mejores futbolistas de la historia reciente de Costa Rica, sustituyó como interino el pasado 28 de septiembre al argentino Fernando Batista, quien fue destituido por malos resultados.

Como interino, Ruiz dirigió dos partidos frente a Nicaragua y Haití, con saldo de sendas victorias por 0-3 y 2-0, respectivamente, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El nuevo seleccionador de Costa Rica tiene poca experiencia en el banquillo, ya que solo ha dirigido, como emergente, en dos partidos al Alajuelense y otros dos con la selección como interino. En los últimos años, Ruiz se ha desempeñado como asistente de varios técnicos y como entrenador de divisiones menores en el Alajuelense.

Ruiz jugó con la selección de Costa Rica el Mundial de Brasil 2014, el de Rusia 2018 y el de Catar 2022, y militó en clubes del exterior como el Twente y el PSV neerlandeses, el Fulham inglés, el Sporting portugués y el Santos brasileño.

“Como futbolista, Bryan Ruiz fue durante años uno de los grandes referentes de la selección nacional y llevó con orgullo la cinta de capitán de la tricolor. Ahora, desde el banquillo, pondrá al servicio de Costa Rica toda esa experiencia, liderazgo y conocimiento del fútbol nacional e internacional y de la selección”, afirmó la FCRF.

Ruiz contará como asistentes con los exinternacionales Wilmer López y Cristian Bolaños.

Los primeros retos de Bryan Ruiz como seleccionador titular serán en noviembre, cuando Costa Rica dispute dos partidos amistosos como visitante frente a Ecuador, el día 13, y contra Argentina, el 17.

Después de asistir a tres mundiales de forma consecutiva, Costa Rica no se clasificó para el Mundial de 2026, lo que ha generado numerosas críticas de la prensa y la afición hacia el talento y nivel de los jugadores y también hacia la FCRF por sus recientes decisiones en la contratación de técnicos extranjeros.

Con el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera, la selección de Costa Rica no se clasificó para el Mundial de 2026 y luego fue sustituido por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien en siete meses de gestión no ganó un solo partido, con un saldo de un empate y cinco derrotas, además de la eliminación en la fase de grupos de la Liga de Naciones en una llave que compartía con Haití, Curazao, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago.