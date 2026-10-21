El PSG se arriesga a una sanción por la pancarta 'Masacre a la parisina' ante el Barcelona

Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

El Barcelona anunció anoche tras el partido, en el que el PSG se impuso 4-2, que iba a reportar la presencia de la pancarta al delegado de la UEFA, cuyo informe, debe hacer constar la exhibición de la misma, según el procedimiento habitual y trasladado a la comisión de disciplina.

La pancarta se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.

La Comisión de Disciplina de la UEFA estudiará el caso que puede desembocar en una sanción para el club, con multa económica y cierre parcial de su estadio, por la transmisión de un mensaje inadecuado para eventos deportivos, como establece su código disciplinario y podría sancionar al PSG, y el resto de incidencias.

El club parisino ya fue sancionado por los incidentes de público de la final de la "Champions" 2025, en la que ganó el título frente al Inter de Milán (5-0) el 31 de mayo, con 148.000 euros.

La sanción incluyó una multa de 100.000 euros por invasión de campo y encendido de bengalas, otra de 30.000 por lanzamiento de objetos, otra 10.000 por transmitir un mensaje inadecuado para un evento deportivo -"UEFA mafia"- y desacreditar a la UEFA y otra de 8.000 por daños.

También estableció, de forma condicionada a que no sea reincidente durante un periodo de prueba de dos años, la prohibición al PSG de vender entradas a sus aficionados para su siguiente partido como visitante en competición europea.