Giménez desvela que pidió al Atlético no incluir "la cláusula del miedo" en su cesión

“Apenas supe que era cesión, pedí que no hubiese esa cláusula. Yo quiero jugar todos los partidos o por lo menos estar disponible, luego el míster es el que decide. Era algo que pensé que se podía hacer y sucedió, por eso estoy agradecido porque me permitiesen hacerlo”, manifestó el zaguero, en relación con la prohibición de jugar ante su exequipo que imponen algunos clubes cuando ceden a sus jugadores.

Desde 2013 a 2026, el defensa charrúa coleccionó títulos a las órdenes de Diego Pablo Simeone: campeón de Liga en 2013-14 y 2020-21; de la Supercopa de España en 2014; de la Liga Europa en 2017-18; y de la Supercopa continental en 2018.

“Obviamente será un partido especial para mí. Vuelvo al estadio que prácticamente inauguré. pero lo afronto como un parido más, que hay que trabajarlo, que va a ser lindo y que hay que disfrutarlo”, manifestó Giménez, quien confesó que sigue “en contacto diario” con sus excompañeros.

“Se les ve bien, fuertes, siendo un grupo como siempre nos tienen acostumbrados a demostrar. Es un equipo con muchísimas herramientas, que sigue creciendo, que sabe sufrir”, indicó el exrojiblanco, quien no cree que el Atlético acuse la baja del argentino Cuti Romero.

“El Cuti es un jugador que tiene mucha jerarquía, sobran las palabras. Pero creo que ahí va a jugar Marc -Pubill-, que está a un grandísimo nivel. Lo hará con Robin -Le Normand- que compite muy bien y que se entrega al equipo. El Atlético tiene un plantel que, a diferencia del resto de equipos, todos los que están en el banco pueden empezar como titulares en el siguiente partido”, avisó.

El uruguayo espera un buen rendimiento en el Metropolitano: “Yo le tengo muchísimo cariño al club y a su gente. Ellos a mí también. Creo que traté de devolver ese cariño a través del esfuerzo y el trabajo que siempre me caracterizó dentro de la cancha”.

“En el reencuentro no es algo en lo que esté pensando, sé que me van a recibir de buena manera porque hemos establecido una relación con la gente muy bonita”, indicó Giménez, quien asume que su etapa en el conjunto rojiblanco “ya terminó” pese a que todavía le restan dos años de contrato.

“Desde el momento en el que salí, está claro que el Atleti es un paso que di a un costado. La gente ya sabe que no me va a tocar volver allí, es la realidad. Por eso, cada vez que vuelva allí me va a generar unos recuerdos que para mi vida son imborrables”, aseguró.

Pese a estar “enamorado” de A Coruña, no quiere ser “irrespetuoso” con el Atlético, por eso no habló de una posible renovación con el Dépor al terminar su cesión.

“Me quedan dos temporadas más con el Atlético, pero A Coruña me enamoró. Es increíble, es preciosa. Su gente, sus calles, su ciudad, su mar... Mi familia y yo nos adaptamos superrápido. Me fui unos días con la Selección y extrañaba A Coruña, quería volver”, concluyó.