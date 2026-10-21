Jean-Pierre Papin: "Trabajé muchísimo; mi Balón de Oro fueron 200 remates de volea al día"

"Trabajé muchísimo. Muchísimo. Para mí, en realidad, eso es el Balón de Oro: 200 remates de volea al día y todo lo demás", afirmó el antiguo delantero del Olympique de Marsella en una entrevista publicada por el diario belga La Dernière Heure, en la que repasó sus comienzos en el Brujas, club al que llegó en 1985 procedente del Valenciennes.

Papin, de 62 años, consideró que fichar por el equipo belga fue "la decisión más importante" de su carrera y aseguró que, sin aquella experiencia, quizá nunca habría alcanzado la élite del fútbol mundial.

"Sin Brujas, quizá no habría habido nada. (...) Brujas fue una revelación para mí", explicó el exinternacional francés, que recordó que llegó a Bélgica con apenas 20 años y que su padre le había desaconsejado el fichaje porque ningún jugador francés había triunfado allí.

El delantero, que también militó en el AC Milan y el Bayern de Múnich, explicó que durante toda su carrera mantuvo la costumbre de empezar los entrenamientos disparando directamente a portería, sin realizar ejercicios de calentamiento.

"Me lo reprochaban porque tenían miedo de que me lesionara. Pero nunca ocurrió", recordó Papin, quien también aseguró que recuerda cada uno de los 331 goles que marcó en su etapa en el Marsella.

El francés, que acaba de publicar su autobiografía "Itinéraire d'un enfant pas si gâté" ("Itinerario de un niño no tan mimado"), fue el tercer jugador de su país en ganar el Balón de Oro, después de Raymond Kopa y Michel Platini, una lista a la que posteriormente se sumaron Zinedine Zidane, Karim Benzema y Ousmane Dembélé.