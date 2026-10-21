Los argentinos Aimar y Riquelme, protagonistas del cartel del Valencia-Villarreal

El cartel forma parte de la colaboración entre el Valencia y el artista valenciano Lawerta para rendir homenaje a la última temporada del estadio de Mestalla, que afronta su campaña de despedida antes del traslado al Nou Mestalla, previsto para verano de 2027.

Con motivo del 'adiós' del centenario estadio, el club realiza un cartel especial cada vez que juega como local y también un vídeo a través del que da las gracias su rival por formar parte de la historia de Mestalla.

Aimar llegó al Valencia en enero de 2001 procedente de River Plate y debutó oficialmente el 14 de febrero de ese año ante el Manchester United, en un partido de la Liga de Campeones disputado en Mestalla.

El argentino. mano derecha de Lionel Scaloni en la Albiceleste, militó durante seis temporadas en la entidad valencianista, en las que disputó 238 partidos, anotó 38 goles y repartió 42 asistencias. Además, conquistó dos títulos de Liga, en 2002 y 2004, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa, ambas en 2004. En 2006 dejó el club para fichar por el Real Zaragoza.

Por su parte, Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, se convirtió en una de las grandes figuras de la historia del Villarreal durante las cuatro temporadas que jugó en el conjunto castellonense.

Con el argentino como referente desde la temporada 2003-04 hasta mitad de la 2006-07, cuando se fue para retornar a Boca, el equipo alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en la campaña 2005-06 y terminó tercero en la Liga.