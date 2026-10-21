Mourinho le da el doble pivote a Bernardo Silva y Camavinga frente al Leipzig

Courtois sigue siendo indiscutible en la portería. En la defensa, el técnico portugués mantiene a Valverde de lateral y a Huijsen en la titularidad que había perdido ante la Roma, pero sustituye a Konaté, que parecía asentado, por Rüdiger, y a Cucurella por Carreras.
La gran sorpresa está en el centro del campo. El doble pivote es para Bernardo Silva y Camavinga, dos jugadores que estaban teniendo poco protagonismo. Arda Güler vuelve a la banda derecha, acompañando a Bellingham en la mediapunta, Vinícius en la izquierda, para acumular minutos durante la sanción en LaLiga, y Mbappé en la delantera.
El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.