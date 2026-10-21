Mourinho le da el doble pivote a Bernardo Silva y Camavinga frente al Leipzig

Mourinho le da el doble pivote a Bernardo Silva y Camavinga frente al Leipzig

Madrid, 21 oct (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, decidió introducir varios cambios en el once para el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Leipzig en el Santiago Bernabéu, destacando la ya anunciada titularidad de Vinícius y el doble pivote Bernardo-Camavinga.