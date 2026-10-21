Fútbol Internacional
21 de octubre de 2026 - 14:50

Mourinho le da el doble pivote a Bernardo Silva y Camavinga frente al Leipzig

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Madrid, 21 oct (EFE).- Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, decidió introducir varios cambios en el once para el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de este miércoles ante el Leipzig en el Santiago Bernabéu, destacando la ya anunciada titularidad de Vinícius y el doble pivote Bernardo-Camavinga.

Por EFE
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Courtois sigue siendo indiscutible en la portería. En la defensa, el técnico portugués mantiene a Valverde de lateral y a Huijsen en la titularidad que había perdido ante la Roma, pero sustituye a Konaté, que parecía asentado, por Rüdiger, y a Cucurella por Carreras.

La gran sorpresa está en el centro del campo. El doble pivote es para Bernardo Silva y Camavinga, dos jugadores que estaban teniendo poco protagonismo. Arda Güler vuelve a la banda derecha, acompañando a Bellingham en la mediapunta, Vinícius en la izquierda, para acumular minutos durante la sanción en LaLiga, y Mbappé en la delantera.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.