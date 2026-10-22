0-6. Festín de goles de la Real en Noruega

En el primer minuto de juego, Lehne Olsen dispuso de la primera jugada de peligro en un disparo de zurda desde la frontal del área tras un pase del extremo angoleño Vá.

En el minuto 19, Lehne Olsen prolongó de espaldas para Paintsil, cuyo zurdazo cruzado se marchó desviado por muy poco junto al poste.

En el minuto 25, Mikel Oyarzabal recibió el balón, avanzó y habilitó en la incorporación a Sergio Gómez, quien definió con un remate cruzado que pasó entre las piernas de un defensor antes de colarse por la cepa del palo más alejado.

Unos minutos después, Sergio Gómez recibió en la banda izquierda, conectó con Oyarzabal y el capitán, tras rebasar a su par en la línea de fondo con un autopase, sirvió atrás para que de nuevo Sergio Gómez, con un sutil toque de derecha, firmase su doblete particular.

En el minuto 33, el guardameta Dahlberg despejó en largo y tras una recuperación de la zaga donostiarra, la pelota le llegó a Mikel Oyarzabal, quien filtró un pase para Luka Sučić, mandando el croata el balón a la red con un potente zurdazo alto y cruzado, certificando la tercera asistencia de la noche para el capitán de la Real Sociedad.

Ya en la segunda parte, nada más reanudarse el encuentro, el Lillestrom dispuso de un penalti tras caer derribado dentro del área Markus Nyheim al ser zancadilleado por Jon Martín. La pena máxima fue ejecutada por Olsen, quien disparó a la derecha de la portería, pero Unai Marrero adivinó la intencionalidad y repelió el lanzamiento con los pies.

Olsen continuó siendo el futbolista más punzante del cuadro nórdico y volvió a poner en alerta a Marrero minutos después con un testarazo en el primer palo que rozó la escuadra.

En el minuto 62, Ibrahimaj estrelló un potente disparo en el travesaño tras aprovechar un desajuste de la Real Sociedad en la salida de balón.

En el minuto 64, recién ingresado al terreno de juego, Óskarsson firmó el cuarto tanto realista tras un envío en largo para Guedes, quien puso un centro raso al área pequeña que el ariete islandés se limitó a empujar a la red.

En el minuto 72, Sučić anotó su segundo gol de la noche al resolver con frialdad un mano a mano ante Dahlberg. El croata recortó a un defensa tras interceptar un mal pase de la zaga noruega y mandó el esférico al fondo de las mallas para seguir con la goleada.

En el minuto 80, Zakharyan puso el sexto y certificó la goleada de la Real Sociedad tras recibir la pelota en la frontal, recortar y volver a abrirse para lanzar un golpeo con la zurda a la escuadra inapelable para el portero sueco del Lillestrom.

0 – Lillestrom: Dahlberg; Ottesen (Ranger, min. 72), Moen Foss, Gabrielsen, Paintsil; Ibrahimaj, Ottosson, Nyheim (Melland, min. 88); Bassi (Kitolano, min. 46), Olsen (Nordh, min. 83), Vá (Gulbrandsen, min. 72).

6 - Real Sociedad: Marrero; Zubeldia, Sarr (Pacheco, min. 46), Jon Martin, Sergio Gómez; Gorrotxategi (Turrientes, min. 66), Carlos Soler; Kubo (Marín, min. 58), Sucic (Zakharyan, min. 58), Guedes; Oyarzabal (Oskarsson, min. 58).

Goles 0-1, min. 25: Sergio Gómez. 0-2, min. 27: Sergio Gómez. 0-3, min. 33: Sucic. 0-4, min. 64: Óskarsson. 0-5, min. 72: Sucic. 0-6, min. 80: Zakharyan.

Árbitro: Mohammed Al Emara (Árbitro finlandés). Amonestó con tarjeta amarilla al local Sarr (min. 30) y al visitante Gabrielsen (min. 52).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Europea, disputado en el Åråsen Stadion ante 11.500 espectadores. EFE.