2-3. Deportivo Cali avanza a cuartos de final y decreta la eliminación de la U de Chile

Las colombianas abrieron el marcador en el minuto 7 con un gol de María Morales, quien aprovechó un rebote tras un potente lanzamiento de tiro libre. La jugada fue revisada para descartar un posible fuera de juego, pero finalmente el tanto subió al marcador.

Después, en el minuto 18, Ingrid Guerra marcó otro tanto tras una asistencia de Paula Medina y, en el 35, Morales volvió a aparecer para meter el tercero del Cali después de aprovechar un rebote de un disparo de Karla Viancha.

A pesar del desajuste en el marcador, Universidad de Chile apretó el acelerador y reaccionó rápidamente. En el minuto 38 Daniela Zamora metió el primer gol de las chilenas, de penalti.

Apenas dos minutos después, Fátima Acosta metió el segundo y dejó el marcador en 2-3.

Tras una primera parte de mucho dinamismo y cinco tantos, la segunda estuvo marcada por interrupciones, faltas y lanzamientos de tiro libre. El empate nunca llegó para Universidad de Chile, que además perdió a una jugadora tras la tarjeta roja a Claudia Herrera en el minuto 81.

Deportivo Cali alcanzó siete puntos en su grupo, mientras que Universidad de Chile solo sumó uno.

La Copa Libertadores femenina se disputa en Quito.