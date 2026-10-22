Alavés y Málaga miden su mal momento

En la apertura de la décima jornada de LaLiga española, los albiazules vuelven a su feudo sin apearse de la séptima posición, pero con una mochila con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco encuentros.

No ganan desde el 5-2 a Osasuna en la quinta jornada, que marcó un arranque histórico para los vascos. Sin embargo, en los siguientes duelos el Alavés ha cosechado cuatro derrotas y un empate a pesar de que ha competido cara a cara y ha estado cerca de la victoria por estadísticas y por sensaciones.

Los alaveses confían en retomar la senda de las victorias en un partido en el que regresará Ángel Pérez a la banda derecha, que podría tener a Hugo Novoa como nuevo aspirante después del último gol.

Con las conocidas ausencias de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez por lesión, Quique Sánchez Flores podrá alinear a su ‘once’ de gala.

El coliseo albiazul deberá ser clave para el Glorioso que, aunque ha perdido en los dos últimos encuentros en casa, ha logrado en Mendizorroza 9 de los 11 puntos que atesora.

En su vuelta a Primera, el Málaga llega a Vitoria con solo 4 puntos en las nueve jornadas disputadas y, por tanto, obligado a zanjar su crisis con su primer triunfo del curso.

El cuadro andaluz, que solamente ha sumado un punto a domicilio, no gana en el estadio de Mendizorroza desde hace diecinueve años, cuando en 2007 venció por 0-1 en Segunda división, y su situación actual no es la más propicia para repetir victoria al estar sumido en un pésimo momento de juego y resultados.

Las malas sensaciones que desprende se acrecentaron la pasada jornada contra la Real Sociedad (2-5) en casa, donde sufrió un enorme varapalo y mostró una escasa intensidad y las graves carencias que tiene el equipo de Juanfran Funes ante su afición, que es quizás la mejor baza del Málaga, como ya ocurrió antes frente al Villarreal (1-3).

La preocupación dentro del club y en el entorno es manifiesta, porque la permanencia se encuentra ahora a cuatro puntos y el equipo no ofrece síntomas de una mejoría para poder competir en la máxima categoría. Ahora tiene la opción de reaccionar ante el Alavés, aunque los precedentes no son muy satisfactorios, ya que en el último los vitorianos ganaron 2-1 en 2023 y en Segunda.

Funes tiene además una baja muy importante, la del extremo Joaquín Muñoz, lesionado muscularmente, aparte de la ya conocida del delantero Juan Cruz, que ha recaído de una dolencia en el bíceps femoral.

El técnico tendrá que decidir para el once titular si continúa con dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz 'Chupete', o bien refuerza el centro del campo, con la entrada de Rafa Rodríguez y del sueco Jens Cajuste, para intentar frenar la fuerza y el empuje del conjunto alavesista.

Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Valentini o Jonny, Rebbach; Blanco o Guevara, Ibáñez y Denis; Toni y Boyé.

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Calero, Salinas; Larrubia, Dani Lorenzo, Pablo Martínez, Rafa Rodríguez; Niño y Chupete.

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité Aragonés)