Ansu Fati redondea al Mónaco y el Ajax de Michel sentencia al final

Junto al Mónaco, han ganado los dos encuentros el Panathinaikos, que goleó a domicilio al Kairat Almaty (1-5), el Lugano, que dejó en evidencia al Getafe (2-5), el Brann, que superó al Kauno Zalgiris (1-4), el Trazonspor, vencedor contra el Hearts (2-0), el Twente, que goleó al Lincoln (1-4) y el St. Truiden que venció a domicilio al Midtjiyllan (0-1) además dle Hadjuk Split que superó al Thun.

El Brighton inglés, revelación en la Premier, no pasó del empate sin goles en el campo del Jablonec mientras el Ajax del español Michel sánchez estuvo apurado en el duelo contra el Atlaanta (2-0).

Sacó adelante el choque en el Johan Cruyff Arena el conjunto neerlandés gracias al nigeriano Toluwalase Arokodare, que saltó al campo desde el banquillo minutos antes y que marcó, en el 87 y asistió al marroquí Abdellah Ouazane en el 93.

El Mónaco dio buena cuenta del Friburgo en un choque que desencalló en el añadido de la priemra parte con el gol de Paris Brunner. Aceleró al final, cuando Lamine Camara hizo el segundo y redondeó Ansu Fati, en el 91.

El conjunto francés está en lo alto de la tabla. El Braga, de la mano de dos españoles logró sus primeros puntos. Ganó al Gante (2-0) gracias a las dianas de Víctor Gómez a los tres minutos y de Gabri Martínez que cerró el marcador en el 76.