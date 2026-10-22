Benfica, Leverkusen, Ferencvaros, Bournemouth y Olympiacos, pleno y el Juventus se frena

La goleada a domicilio del Benfica en Nicoia (1-4) eleva al conjunto de Marco Silva al liderato de la fase liga gracias a la diferencia de goles. Se dio un festín el representante luso que abrió el marcador al cuarto de hora por medio de un autogol del húngaro Loic Nego aunque Andronikos Kaloulis igualó en el intermedio. Pero en la segunda parte las águilas impusieron su superioridad con las dianas del griego Vangelis Pavlidis, el noruego Fredik Aursnes y el argentino Gianluca Patrianni.

Junto al Benfica, tienen nueve puntos el Bayer Leverkusen, el Bournemouth, el Ferencvaros y el Olympiacos de Imanol, revelación en lo que va de competición. El conjunto que dirige el técnico español añadió el triunfo apurado frente el Sparta, en Atenas, logrado gracias al mexicano Armando González a un cuarto de hora del final, los éxitos en los primeros partidos ante el Jagiellonia y el Marsella.

El Bayer Leverkusen realzó su condición de favorito y ganó con un doblete de Jonas Hofmann en Creta al OFI (0-2).

El Bournemouth, debutante en Europa, aprovechó las penurias del Milan para lograr su tercera victoria y mantenerse en la parte alta de la clasificiación, El cuadro inglés, ganó 3-0 en un partido marcado por la expulsión del metra francés Mike Maignan antes de la media hora por dar un manotazo a Tayler Adams. En ese momento el cuadro inglés ya ganaba gracias a un penalti transformado por Justin Kluiver y tras esa acción amplió su renta, también desde los once metros, gracias a Marcus Tavernier.

Después, redondeó el marcador en el tramo final Amine Adil, que hizo el tercero.

Entre los primeros se coló el Ferencvaros húngaro que goleó al portugués Torreense (4-1) y que forma parte del quinteto cabecero, con pleno de partidos ganados. Los tantos de Dele, el argentino Mariano Gómez, Diadle Mohamed Ali y Krsitizan Lisztes sellaron la victoria del Ferencvaros.

Peor le fue al Juventus que no termina de asentar su condición de aspirante al título y que no pasó del empate en su campo ante el Stade Rennes (2-2) aunque pudo ganar al final con un tanto anulado en el 88, firmado por el colombiano Jhon Lucumi, por fuera de juego.

El cuadro italiano tenía el partido en contra hasta el minuto 67, cuando el alemán Nick Woltemade, de penalti, empató la ventaja francesa gracias al jordano Mousa Tamari y el senegalés Boulaye Dia, de penalti, que remontaron el tanto inicial de Zeki Celik.

El Lyon tampoco pudo ampliar el pleno. Afrontó la sesión con dos victorias pero cayó en el campo del Hoffenheim liderado por el croata Andrej Kramaric que marcó el primer tanto y que asistió a Adam Daghim para anotar el segundo. El líder de la Ligue 1 será el rival próximo de la Real Sociedad. El cuadro germano no había ganaod hasta ahora.

El Sunderland se dejó sus primeros puntos. No pasó del empate en Polonia ante el Lech Poznan. Tomó ventaja el cuadro de la Premier con el gol del ucraniano Timur Tuterov pero los locales empateron en el 70 por medio de Leo Bengtsson.

El Marsella lo tiene peor. Ha perdido los tres partidos. Forma parte de la zona baja. Cayó en Austria ante el Sturm Graz que ganó con el tanto del marfileño Oumar Diakite.

Tampoco el Crystal Palace endereza su situación Europea. Solo con una victoria se le escapó el triunfo en Estambul ante el Besiktas (2-2) que se adelantó gracias al nigeriano Wilfred Ndidi. Remontó de la mano del español Yeremi Pino y el francés Jean Philippe Mateta paro en el tramo final igualó Junior Olaitan que privó del éxito a los ingleses.