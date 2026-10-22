Bragarnik: "Me encontré un club (Elche) con una deuda gigantesca y un estadio que se caía"

El dueño del Elche, que realizó estas declaraciones en el canal TyC Sports, analizó la situación que se encontró cuando decidió invertir en España y aseguró que los “desórdenes” que se encontró son iguales o “peores” que los del fútbol argentino.

“Me encontré un club en convocatoria (proceso concursal) que no le pagaba a los proveedores ni a los jugadores”, dijo el argentino, que desveló que su prioridad antes de comprar a un jugador fue “ponerse a restaurar” parte del estadio, ya que no entendía cómo podía estar “habilitado” en esas condiciones.

“Pensé que todo era color de rosa, la diferencia (con respecto a Argentina) es que hay más presupuesto”, explicó Bragarnik, que también dio detalles sobre su relación con Leo Messi.

“Es lo más grande que vi. Tengo una buena relación con él. Cuando vino con la selección me comentó su idea de que estaba buscando un club. Le conté mi experiencia. Él está entrando a un club como el Eldense que está a 30 kilómetros, así que estamos cerca”, comentó Bragarnik, que bromeó con disputar “algún partidito de pádel” con la estrella argentina.