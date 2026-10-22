Clásico total, agitación liguera

Un Barça de récord, con 27 de 27 puntos, 39 goles a favor y nueve en contra en nueve jornadas. El más productivo y el más goleador, pero no el menos goleado. Y un Real Madrid por ahora menos concluyente, 21 de 26 puntos, con 23 tantos (16 menos que su adversario dominical), pero los mismos nueve en contra. Ha caído en dos compromisos, ambos fuera: contra el Atlético de Madrid y contra el Betis.

Ahí reside la distancia entre los dos con nueve encuentros jugados, con la firmeza que expresa el equipo de Hansi Flick y con los vaivenes por los que se mueve todavía el grupo de José Mourinho, que también ha ganado algunos duelos sobre la hora. Necesita más como colectivo, provisto de las individualidades que ostenta tan decisivas, encabezadas por Kylian Mbappé, al que se dirigen todos los focos, aún más sin Vinicius Júnior, que cumplirá el segundo de sus cuatro choques de sanción.

De fondo el Balón de Oro, cuya gala es al día siguiente en Londres, su duelo con Lamine Yamal es puro esplendor. Dos de los mejores del mundo, sino los mejores, enfrentados en un partido cuya dimensión es apabullante. No solo en España, sino a nivel mundial. No tendrá impacto en el elegido para el galardón tan deseado por el que se han postulado ambos, pero sí en el debate posterior sea quien sea el ganador.

Pero no todo se concreta en ese duelo. Son muchos más. En cada sector, en cada acción, en cada fase del juego, surgen futbolistas irrebatibles, de suma calidad. De la portería, con Joan García y Thibaut Courtois, en adelante. Pau Cubarsí, Pedri González, Rodrigo Hernández -pretendido en verano por el Real Madrid-, Frenkie de Jong, Fermín López o Raphinha contra Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Jude Bellingham, Arda Güler, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni o Yan Diomande. Muchos partidos en un partido y una partida: Flick contra Mourinho.

El Barcelona viene de perder su primer encuentro de la temporada, en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain por 4-2. El Real Madrid, de golear por 4-1 al Leipzig en el Bernabéu.

El Atlético, el único equipo entre los dos en la tabla, por su segundo puesto, a cinco puntos del Barcelona y uno por delante del Real Madrid, está pendiente del Clásico. Si es capaz de ganar al Deportivo de La Coruña, el sábado en el Metropolitano, cualquier marcador en el Camp Nou lo beneficiará por arriba o por abajo. Le interesa mucho más lo primero que lo segundo, por más que la rivalidad con el club blanco sea más potente. José María Giménez vuelve a ‘casa’ tras su cesión a La Coruña.

La cuarta plaza es del Betis, también a la espera de acontecimientos. Su partido con el Celta del domingo en Balaídos es una buena prueba. También una oportunidad de alejar al conjunto celeste, octavo y ocho puntos por detrás, pero invicto en sus últimos seis duelos ligueros, con dos victorias y cuatro empates.

Por Europa también juega el Sevilla, sexto y que recibe a Osasuna después de tres jornadas sin ganar y entre su indignación arbitral tras la derrota en el Bernabéu. Juega el lunes en casa contra el conjunto navarro, décimo.

El Rayo vuelve a Vallecas, tras las suspensión del anterior encuentro allí ante el Athletic Club por el lanzamiento de pelotas pequeñas de goma y aviones de papel como protesta de la afición contra la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club franjirrojo. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol cierra el fondo como sanción por estos hechos. Su rival este sábado será el Elche, en descenso.

También lo está el Valencia, empate a empate en las dos primeras jornadas con Javier Aguirre al mando. Tiene seis puntos, tres menos que el Villarreal, al que recibe el sábado en Mestalla entre la irregularidad. También juegan el sábado Racing de Santander y Espanyol, en la misma pelea, ambos con un margen de un solo punto sobre la antepenúltima plaza del Elche.

El único equipo que aún no ha ganado tras nueve jornadas, con cuatro empates y cinco derrotas, es el Málaga, que abre la acción el viernes contra el Alavés, cuyo imponente inicio se ha transformado en una racha de cinco encuentros sin ganar, aunque aún es séptimo en la tabla. Su rival en Mendizorroza es último en la clasificación.

Hay riesgo con la zona descenso para el Athletic Club, que recibe al Getafe tras perder este miércoles por 3-1 con el Levante. Los dos suman nueve puntos, por los diez del Levante, que visita el domingo a la Real Sociedad, el equipo con la tercera mejor racha de victorias actual en LaLiga EA Sports. Suma tres consecutivas. Solo las superan las nueve seguidas del Barcelona y las cinco sucesivas del Atlético.

21:00 horas: Atlético de Madrid-Deportivo de La Coruña.