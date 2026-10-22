Cristal y Huancayo defienden la cima del Apertura peruano ante el asedio de Universitario

Tras estos tres equipos se mantienen al acecho Juan Pablo II, Melgar, Deportivo Garcilaso, Alianza Lima y Alianza Atlético, que tienen 22 unidades e intactas sus expectativas de dar el golpe y quedarse con el título de la competición.

En la décima tercera jornada, el Sporting visitará este sábado al Cusco en la altura andina de esa ciudad del sur del país, con la consigna de afianzar la racha de cinco victorias consecutivas que le ha permitido colocarse en el tope de la clasificación.

El Huancayo, por su parte, recibirá también al Alianza Atlético con el objetivo de seguir en la primera posición ante un rival que el pasado fin de semana sufrió una dura derrota al ser goleado por 1-4 por Universitario.

La U también buscará una victoria que le permita escalar a la primera posición en el cierre de la jornada sabatina, en la que recibirá al Juan Pablo II en el Estadio Monumental de Lima.

La décima tercera jornada se iniciará este viernes con el choque entre UTC y Melgar, dos equipos con realidades totalmente opuestas, ya que el primero se convirtió la semana pasada en el primero en perder la categoría, tras caer por 1-0 ante el Cienciano, mientras el segundo apunta a dar el salto a posiciones de vanguardia.

El viernes también se enfrentarán Atlético Grau contra ADT, otro equipo que busca escapar de la amenaza del descenso, ya que se encuentra en la penúltima posición de la clasificación general del año.

El domingo se disputarán los partidos entre Comerciantes Unidos y Cienciano, CD Moquegua y Alianza Lima, Sport Boys y FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso con Chankas.

Al haber ganado Alianza Lima el Apertura, si se queda con el Clausura será proclamado automáticamente campeón nacional, mientras que si el ganador es Universitario ambos equipos jugarán una final de definición, ya que la U ocuparía el segundo lugar de la tabla anual acumulada.

En caso de que el vencedor en el Clausura sea otro de los equipos con opciones, lo más probable es que deba disputar una liguilla de clasificación a la final con la U, dada su mejor posición en el acumulado anual tras el Alianza.