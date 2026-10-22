Defensa de jefa de cuidados de Maradona pide su absolución y cuestiona a la Fiscalía

En lo que fue la audiencia más extensa del juicio, el abogado Nicolás D'Albora acusó a la Fiscalía de haber presentado "imputaciones sorpresivas" contra su clienta durante los alegatos de cierre, privándola de ejercer su legítimo derecho a la defensa durante la etapa de producción de pruebas.

El alegato defensivo repasó, una por una, las catorce omisiones por las que los fiscales pidieron para Forlini diez años de prisión y otros diez de inhabilitación por el delito de homicidio simple con dolo eventual, llevadas a cabo durante el tratamiento domiciliario en el que murió Maradona, el 25 de noviembre de 2020.

Hacia las tres de la mañana hora local (6:00 horas GMT), el defensor pidió que no se consideren las acusaciones que no fueron formuladas al comienzo del juicio, que se absuelva a su cliente y, en caso de ser denegada la absolución, que se la condene por la pena mínima correspondiente al delito de homicidio culposo, un año de prisión.

La defensa adjudicó la responsabilidad de gran parte de esas omisiones a los "médicos tratantes", la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, según el acta que firmaron, que establecía que ellos estarían a cargo del tratamiento domiciliario del astro.

Sobre la falta de equipamiento médico en la casa, D’Albora alegó que “ninguno de los elementos cuya omisión se le adjudica a Nancy fue solicitado por los médicos tratantes” y reprodujo un audio en el que Cosachov reconoce que Luque y ella estarían a cargo de la atención médica, y que no habría aparatología.

El abogado se refirió también a la inquietud que le trasladó el jefe de enfermeros a Forlini sobre la falta de equipamiento de emergencia, que fue ignorada, y dijo que Mariano Perroni, también acusado en este juicio, no era “una persona habilitada” para hacer esa sugerencia.

Sobre la acusación de haber generado desconexión entre los enfermeros y los médicos tratantes, uno de los puntos más delicados, dijo que Forlini "no prohibió la comunicación" en términos generales, sino que prohibió puntualmente los intercambios de Whatsapp.

Otra de las cuestiones centrales es que algunos enfermeros no podían tomarle los signos vitales al paciente y Forlini, como coordinadora de las prestaciones de los cuidados domiciliarios, no propuso reemplazarlos.

D'Albora alegó que "para eso" Forlini organizó una reunión con los médicos tratantes, aunque en los mensajes en los que se organizaba la reunión, exhibidos anoche, no se hacía referencia a los enfermeros.

Sin embargo, en otro de las audios expuestos durante la velada, Cosachov admitía que le dijo a Forlini que un control diario por parte de los enfermeros bastaba.

Con respecto a la falta de acción de la coordinadora ante los valores de taquicardia e hipertensión que registró Maradona durante los días previos a su muerte, dijo que "la taquicardia es un síntoma que puede responder a la abstinencia alcohólica".

Agregó, a su vez, que el médico clínico Pedro Di Spagna también vio esos valores y, sin embargo, la Fiscalía y el resto de las querellas pidieron para él la absolución. EFE