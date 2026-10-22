El Barça asegura que el clásico se jugará con normalidad pese a la huelga de trabajadores

Ambas partes no han llegado hoy a un acuerdo de conciliación en el Tribunal Laboral de Cataluña y, por tanto, se mantendrá la huelga prevista para el viernes, sábado y domingo próximos.

Con estos tres días de parón, este colectivo de trabajadores fijos discontinuos, integrado por unos 60 empleados, pretende reivindicar lo que considera un deterioro de sus condiciones laborales, entre ellos, la falta de personal suficiente para atender toda la logística que abarcan la celebración de eventos deportivos en las instalaciones club.

Según han asegurado a EFE fuentes de la entidad azulgrana, pese a la huelga, este fin de semana se disputarán con normalidad todos los partidos de los equipos profesionales programados en sus instalaciones.

El Barcelona asegura contar con capacidad organizativa suficiente para resolver cualquier incidencia y garantizar la celebración de estos partidos sin utilizar prácticas de sustitución de estos trabajadores contrarias a derecho.