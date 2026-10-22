El líder América recibe al Pachuca de Salomón Rondón, en el Apertura mexicano

Aunque hagan lo que hagan las Águilas seguirán en el primer lugar al terminar el fin de semana, el equipo del entrenador uruguayo Guillermo Almada saldrá a buscar tres puntos en su estadio, confiado en llegar en buena forma a los cuartos de finales.

Rodríguez y el colombiano Miguel Borja serán dos de las piezas principales con las que Almada saldrá a imponerse ante un rival que aparece en la antepenúltima posición de la tabla.

Rondon suma 13 goles, cinco más que el brasileño Juninho, de los Pumas UNAM. Será junto al brasileño Kenedy una de las claves de los Tuzos, que si no ganan, verán alejarse la posibilidad de acceder a los cuartos de finales.

La jornada comenzará el viernes con los partidos Necaxa-Juárez FC y Atlante-San Luis, duelos entre equipos fuera de la zona de clasificación y el sábado tendrá el encuentro entre las Chivas de Guadalajara, segundas de la tabla, y el Monterrey, séptimo.

Guadalajara dirigido por el argentino Gabriel Milito, tendrá un reto difícil, meterse en casa de unos Rayados que han recuperado terreno y saldrán a imponer condiciones en su casa para mejorar su séptimo lugar.

El campeón Cruz Azul visitará el domingo al Querétaro. Con dos derrotas seguidas, los Gallos han puesto en peligro la posibilidad de clasificarse a la etapa de los ocho mejores, lo cual lo hará más peligrosos.

Con buen funcionamientos, los Azules son favoritos, siempre y cuando mantengan ordenada la defensa y sean contundentes en el ataque, liderado por el argentino Agustín Palavecino y el uruguayo Gabriel Fernández.

En otros partidos de la fecha 14, el sábado Toluca visitará al León y los Pumas UNAM recibirán al Tigres UANL.

El domingo, Atlas recibirá al Puebla y el Santos Laguna buscará su séptimo triunfo en fila, en el estadio de los Xolos de Tijuana.

- Partidos de la decimocuarta jornada del Apertura mexicano:

Viernes 23.10: Necaxa-Juárez FC y Atlante-San Luis.

Sábado 24.10: León-Toluca, Monterrey-Guadalajara y Pumas UNAM-Tigres UANL.

Domingo 25.10: Atlas-Puebla, Querétaro-Cruz Azul, América-Pachuca y Tijuana-Santos Laguna.