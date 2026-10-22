El Saint Louis conquista la Copa de Estados Unidos

Sin goles tras los 90 minutos y la prórroga, la final se decidió en los penaltis y el Crew pagó el fallo del uruguayo Santiago Rodríguez en el primer intento.

El Saint Louis City convirtió sus 5 lanzamientos, con Timo Baumgartl, Lukas MacNaughton, Chris Durkin, Damion Downs y Daniel Edelman, para conquistar la Copa de Estados Unidos por 5-3 en la tanda.

El Saint Louis debutó en la MLS en 2023 y pudo celebrar el primer trofeo de su historia en una temporada en la que también selló el récord de imbatibilidad de la MLS al encadenar 19 encuentros sin derrotas.