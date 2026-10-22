La jornada 10, en 11 números

1 de los últimos 9 puntos ha conseguido el Sevilla, que recibe el lunes en su estadio a Osasuna.

2 puntos de 6 posibles ha sumado el Valencia del mexicano Javier Aguirre desde su llegada al banquillo del club, que recibe este domingo al Villarreal en Mestalla.

4 partidos sin ganar encadena el Athletic Club, con 3 empates y la derrota de este miércoles frente al Levante por 3-1.

5 victorias consecutivas ha logrado el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports, al ganar a la Real Sociedad (0-3), Osasuna (4-0), Real Madrid (2-1), Alavés (1-2) y Espanyol (0-1).

6 derrotas en los últimos 7 ‘clásicos’ ha sufrido el Real Madrid, que este domingo visita al Barcelona, al que mira a 6 puntos de distancia tras las 9 primeras jornadas.

7 puntos de 12 ha sumado el Betis como visitante, antes de su desplazamiento este domingo al campo del Celta, que enlaza dos victorias como local en este torneo.

12 goles ha marcado Kylian Mbappé en sus 10 duelos contra el Barcelona, 6 de ellos en 6 partidos desde que juega en el Real Madrid.

11 goles en sus últimas 3 victorias seguidas suma la Real Sociedad, que ha vencido sucesivamente a Valencia (2-3), Deportivo de La Coruña (3-2) y Málaga (2-5).

20 goles ha producido Lamine Yamal de manera decisiva en esta campaña entre todas las competiciones, diez como autor y diez como pasador, antes de enfrentarse este domingo al Real Madrid en el Camp Nou.

384 partidos y cinco títulos logró el defensa internacional uruguayo José María Giménez con el Atlético de Madrid, al que se medirá este sábado con el Deportivo de La Coruña en el estadio Metropolitano.