La jornada 10, en 5 nombres: Mourinho, Lamine Yamal, Rodrigo, Vallecas y Giménez

Rodrigo Hernández tomó una decisión el pasado verano para salir del Manchester City: eligió el Barcelona por encima del Real Madrid, que también se propuso su fichaje y con el que se reencuentra ahora en la décima jornada de LaLiga EA Sports, absolutamente consolidado como referencia en el medio centro del conjunto azulgrana, al lado de Pedri González. Es la sala de máquinas del líder intratable de la competición con nueve victorias en nueve duelos, los seis más recientes con el campeón del mundo español y Balón de Oro de 2024 como titular.

En un comienzo impresionante de temporada, tras ser campeón del mundo con España y a las puertas de la gala en Londres de este lunes que revelará quién es el Balón de Oro de este año, con él como firme aspirante, Lamine Yamal encara el ‘clásico’ con una ambición total, mágico en los últimos duelos y con goles aún más allá, incluso, de lo extraordinario. Suma diez tantos y diez asistencias en doce duelos entre todas las competiciones en esta temporada. Quiere más. Ya se ha medido en nueve ocasiones con el Real Madrid: ganó cinco y perdió cuatro, con tres goles entre todos ellos.

Después de la suspensión del choque contra en Athletic Club hace dos semanas, el pasado 10 de octubre, por el lanzamiento de pelotas de goma pequeñas y aviones de papel, el fútbol vuelve este sábado al estadio de Vallecas entre las protestas de la afición contra Raúl Martín Presa, presidente del club, por su gestión del equipo y la entidad, y con el cierre parcial del estadio, que afectará a la grada de fondo, clausurada por sanción para el encuentro de este domingo por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

“Apenas supe que era cesión, pedí que no hubiese esa cláusula (de no poder jugar contra el Atlético de Madrid). Yo quiero jugar todos los partidos o por lo menos estar disponible, luego el míster es el que decide”, expresó José María Giménez, el central uruguayo del Deportivo de La Coruña y que ha hecho historia en el club rojiblanco, campeón de dos Ligas, una Liga Europa, una Supercopa de España y una de Europa en sus trece años en el Atlético y a las órdenes de Diego Simeone. Su recibimiento será especial en el Metropolitano, donde la afición le guarda un gran cariño por su entrega como rojiblanco. Jugó 384 partidos en el Atleti, desde su debut el 14 de septiembre de 2013.